La maglia del Napoli 2024-2025 con il nuovo logo

La SSC Napoli ha appena svelato la sua nuova maglia per la stagione 2024-2025, un capolavoro che incarna l’essenza della napoletanità attraverso un design elegante e innovativo. Presentata nell’iconico Parco archeologico del Pausilypon, tra scogli, antichi teatri e grotte millenarie, questa maglia rappresenta un tributo alla storia e alla cultura di Napoli.

Il cuore della nuova identità del Napoli è il restyling del logo, che mantiene la tradizionale “N” Napoleonica, ora riproposta in una versione minimalista e contemporanea. Questa rivisitazione monocromatica elimina gli elementi superflui, puntando su un aspetto più pulito ed elegante, in linea con le tendenze attuali.

I dettagli della maglia azzurra

La maglia home 2024-2025, realizzata in collaborazione con EA7 per il quarto anno consecutivo, si distingue per il suo design pulito e l’attenzione ai dettagli. Il collo a V con vela in costina smacchinata conferisce un tocco retrò, mentre il logo SSC Napoli ridimensionato con effetto 3D aggiunge una dimensione visiva innovativa.

Sullo sfondo c’è una nuova versione del pattern con l’iconica “N”, presente anche nel 2023-2024. La manica a giro è arricchita da un doppio fondo in costina a contrasto, e un ologramma ad impronta digitale sul fondo maglia rende ogni pezzo unico e autentico.

Be Napoli: il nuovo font esclusivo

Sul retro del colletto è stampata la scritta “SSC Napoli” con il nuovo font proprietario “Be Napoli”. Questa tipografia esclusiva è ispirata alla ricchezza culturale partenopea, unendo fughe e diagonali come le visioni della città, con caratteri spessi e compatti simbolo di unità e determinazione, e angoli acuti che rappresentano grinta e velocità. Un omaggio alla genetica di un popolo che vive di passione, storia e innovazione.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha dichiarato: “Stiamo vivendo il tempo del Rinascimento napoletano e noi, come Club, ne siamo parte integrante. Da qui nasce la nostra volontà di innovare mantenendo però intatto il rispetto ed il legame con la nostra storia”.

Il Video Manifesto: Orgoglio Napoletano

Per celebrare la nuova identità, il Napoli ha lanciato un video manifesto che racconta l’orgoglio di essere napoletani. Il video esplora luoghi iconici e meno conosciuti della città, dalla Sanità a Spaccanapoli, fino all’Ipogeo dei Cristallini e all’Ospedale delle Bambole. Questo storytelling esalta le diversità intellettuali e culturali di Napoli, mescolando innovazione e tradizione in un racconto visivo che mette in luce la teatralità e la contaminazione di stili e culture tipiche della città.

Sullo store ufficiale la nuova maglia è comparsa alle 19:26 (a richiamare l’anno di fondazione del club), nei prossimi giorni sarà disponibile per l’acquisto presso i migliori rivenditori.

Come giudicate il nuovo logo e la maglia azzurra del Napoli 2024-2025?