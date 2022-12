Il Napoli anticipa il Natale con la speciale maglia Christmas

Il Napoli non smette di sorprenderci e come nella passata stagione continua a lanciare nuove maglie da gioco a ripetizione. Con l’avvicinarsi delle feste è il momento della maglia dedicata al Natale, la presentazione è avvenuta sul web insieme ad un’intera collezione di abbigliamento in tema natalizio.

Il disegno di una renna e i contorni rossi caratterizzano la nuova maglia da gioco, presumibilmente la vedremo in campo in occasione delle amichevoli che il Napoli sosterrà in Turchia, nel corso dell’evento Winter Football Series.

Sul web e sui social è un tripudio di commenti negativi per l’ennesima maglia fuori dagli schemi, segno che questa condotta dei partenopei inizia a stancare. Sarà così anche in termini di vendite?