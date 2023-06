La maglia del Newcastle 2023-2024 è un inno alla tradizione

La stagione 2023-2024 del Newcastle United segnerà il ritorno in Champions League, venti anni dopo l’ultima partecipazione. I Magpies scenderanno in campo con una nuova maglia firmata Castore che sposa in pieno la tradizione per la gioia degli amanti dei kit classici.

Le strisce verticali bianconere ricoprono la maglia per intero, maniche e retro compresi. Il colletto a V con doppio inserto bianco è ispirato alle casacche usate dal 1983 al 1987, anni in cui esordì un giovanissimo Paul Gascoigne cresciuto nel vivaio.

Sul petto esordisce il nuovo main sponsor Sela, si chiude così la partnership con Fun88 e soprattutto un decennio caratterizzato da sponsor azzurri che deturpavano il fronte delle maglie. E pazienza per la toppa gialla di Noon sulla manica sinistra.

Sul retro è stampata la scritta “NUFC” a sormontare la stampa dei nomi e numeri rossi, proprio come sulla maglia dello scorso anno. Rimane l’incognita Champions League, dove probabilmente il Newcastle sarà costretto ad applicare il retro monocolore a causa delle stringenti regole UEFA.

“Siamo entusiasti del nuovo kit home 2023-2024, Castore ha progettato una divisa elegante e moderna che attinge alla nostra storia. Penso che anche i nostri tifosi saranno entusiasti del mondo in cui Castore ha incorporato il nuovo sponsor Sela. I nostri calciatori indosseranno con orgoglio questo kit al St. James’ Park nella stagione in ci torneremo in Champions League”, sono state le parole di Peter Silverstone, Chief Commercial Officer del Newcastle United.

Come già visto per i Rangers, Castore continua a sfornare kit molto tradizionali, è la strada giusta da seguire o preferite maglie con un tocco di modernità?