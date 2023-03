La maglia verde della Roma in omaggio all'Alba

La Roma e New Balance hanno presentato la nuova Legacy Collection, una linea di abbigliamento che celebra le origini del club giallorosso attraverso un design ispirato alla maglia della Società Sportiva Alba. Fu proprio l’Alba, insieme alla Fortitudo-Pro Roma e al Roman Foot Ball Club, a dar vita nel 1927 all’Associazione Sportiva Roma.

La maglia Legacy si presenta in un verde brillante con una banda bianca all’altezza del petto, su tutta la maglia è presente un monogramma ASR. Il design di questa maglia unisce elementi contemporanei con richiami alle radici del club, come lo stemma che l’AS Roma utilizza dal 1933.

Come per la terza maglia, nella versione replica del kit, lo stemma è presente in versione olografica, che combina lo stemma circolare con quello con la lupa e il monogramma ASR.

La nuova collezione si compone anche di due capi pre-partita, una giacca e una maglia per il riscaldamento, che esprimono un’estetica unica che unisce la tradizione calcistica ad un tocco di street-style.

Il concetto della collezione unisce il patrimonio della società in una prospettiva nuova, fonde i codici di look performance con elementi moderni, esaltando gli attuali trend di commistione tra moda e calcio.

La creazione di questa linea incontra la volontà dell’AS Roma di preservare, raccontare e celebrare la propria storia e coloro che l’hanno fatta grande. La Società Sportiva Alba, infatti, ha giocato un ruolo fondamentale nel processo di fondazione del Club giallorosso e nei suoi primi anni di attività.

Dopo la fusione con l’Audace Club Sportivo, la Roma ottenne il campo del Motovelodromo Appio, dove la squadra disputò le sue prime partite, e alcuni dei calciatori della rosa della stagione 1927-28.

Unico tasto dolente di tutta l’operazione sarà la quasi sicura assenza della maglia in una partita ufficiale, a meno che il club giallorosso non intende usarla in Europa League.