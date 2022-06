Dare to Do True, Nike svela la maglia del Tottenham 2022-2023

“Dare to Do True” è una campagna che racconta con uno stile più moderno e contemporaneo il motto del club del nord di Londra, il primo dei cinque episodi previsti vede nientemeno che il lancio della nuova maglia del Tottenham 2022-2023, un mix tra classico e dettagli vivaci, tutto firmato ovviamente da Nike.

Navy e volt “incorniciano” il classico bianco

Anche per la prossima stagione la nuova maglia home dei Coys non prevede un design troppo particolare. Il bianco come da consuetudine riveste l’intera casacca, sulla quale risalta in modo evidente la trama del nuovo template Dri-Fit ADV di Nike. Rispetto allo scorso anno troviamo invece i bordi colorati di blu navy e giallo volt a decorare maniche e girocollo (ripresi anche sui calzettoni).

Pantaloncini blu e calze bianche si aggiungono al completo casalingo.

Nello store del club è possibile personalizzare i kit applicando le patch ufficiali delle competizioni, così come nomi e numeri dei giocatori, sia con il font unico della Premier, sia con il font ufficiale adottato dagli Spurs per le coppe.

Dare to do True

“Dare to do true” è il messaggio del video di presentazione che annuncia la nuova divisa per le partite casalinghe, i protagonisti del filmato sono i calciatori e le calciatrici contemporanei, le leggende del club e anche i tifosi, che incoraggiano chi sta guardando a “dare il meglio di sè, ad essere autentici” e soprattutto a farlo insieme. La campagna infine coinvolge fan e appassionati invitandoli ad esprimere la propria opinione sul kit utilizzando l’hashtag #DARETOGHETER.

Come tutte le divise Nike dei top team vi sono le versioni authentic e stadium, disponibili sul sito ufficiale di Nike, sullo store degli Spurs o nei negozi fisici.

Vi piace la nuova maglia Nike del Tottenham 2022-2023?