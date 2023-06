La nuova maglia del Tottenham 2023-2024 in versione all white

Chiusa l’esperienza con Antonio Conte in panchina e con il possibile addio di Harry Kane, il Tottenham inizia a prepararsi alla Premier League 2023-2024 con la nuova maglia realizzata da Nike.

Il particolare design geometrico raffigurato sullo sfondo bianco vuole rendere omaggio alla rilevanza storica del nord di Londra per le trasmissioni televisive. La presentazione, infatti, si è tenuta presso l’Alexandra Palace, proprio dove nel 1936 la BBC fece le sue prime trasmissioni televisive su larga scala. All’evento erano presenti due leggende del passato, Ledley King e Michael Dawson, insieme al rapper britannico President T.

Il resto della maglia è essenziale con il bordo delle maniche in contrasto, i loghi di Nike e Tottenham sul petto e l’acronimo THFC stampato all’interno del colletto. Sul petto stona lo sponsor AIA in rosso come siamo abituati a vedere da un decennio.

La grande novità è invece rappresentata dai pantaloncini e dai calzettoni che sono entrambi bianchi, l’ultima volta è successo nel 2012-13 con l’esordio di Under Armour. Il completo all white per gli Spurs è meno usuale, ma è stato usato in più occasioni in passato, soprattutto negli anni ’60 e ’70.

I nuovi kit del Tottenham sono disponibili sul sito ufficiale di Nike al prezzo di 149,99 € per la versione Authentic e 94,99 € per la versione Stadium.

Come giudicate la nuova divisa del Tottenham Hotspur 2023-2024?