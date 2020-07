Omaggio al passato: la maglia dell’Utrecht 2020-2021 per il 50° anniversario

Se si dovesse definire la nuova maglia casalinga dell’Utrecht per la stagione 2020-2021, la frase più azzeccata sarebbe “omaggio al passato”.

Nike infatti, per il 50° anniversario della fondazione della società, è andata a riprendere e a ridisegnare in chiave moderna la prima divisa del 1970, con la quale il club ha esordito in Eredivisie.

Il brand americano ha traslato quasi totalmente il template originario della compagine olandese: la maglietta si presenta quindi bianca con maniche rosse, risvolto bianco a chiusura delle stesse e colletto a V rosso.

Novità per la stagione 2020-2021 è, oltre ai numeri rossi, il ritorno dei nomi dei giocatori sul retro (non obbligatori per la KNVB, la federazione calcistica olandese). Ultima novità è lo sponsor frontale con la tedesca T-mobile.

Da segnalare però un’unica lieve differenza rispetto all’originale, il colletto della casacca 1970 era a girocollo.

Nike ha comunque inserito due personalizzazioni sulla maglietta dell’Utrecht, come omaggio alla città e alla società stessa: la prima, sul fianco destro, è lo skyline del Domtoren, la torre del duomo di Utrecht, simbolo della città che con i suoi 112 m di altezza risulta essere la torre più alta dei Paesi Bassi. La seconda è la presenza di due nastri di alloro dorati a contorno del logo del club, con l’inserzione “50 jaar” inframezzato tra 1970 e 2020.

La divisa casalinga si completa poi con pantaloncini e calzettoni, entrambi di colore rosso.

La “Jubileumshirt” è stata lanciata il primo luglio con un emozionante video, realizzato all’interno del Domtoren: una bambina sale le scale della torre e incontra diversi tifosi che indossano alcune maglie storiche. Sulle pareti sono proiettati i momenti più significativi del club, fra cui le 3 Coppe di Olanda e la Supercoppa olandese. In cima troverà i trofei del club e la maglia del 1970-71 da cui tutto è partito.



Interessante la trovata della divisione marketing per festeggiare il 50° anniversario del club: solo per il giorno di lancio dell’1 luglio la maglietta è stata venduta (neanche a farlo apposta) a 50€, contro i 69,99€ di listino. Un prezzo riservato comunque a tutti gli abbonati.

