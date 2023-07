Le maglie dell’Ajax 2023-2024 sono un tuffo nel passato

Nonostate il clima in casa Ajax non sia sereno, a causa delle condizioni di salute dell’ex leggenda e dirigente Edwin Van Der Sar, “I Lancieri” insieme allo sponsor tecnico adidas hanno presentato le due divise, da casa e trasferta, per la stagione 2023-2024. Entrambe la maglie vedono il ritorno di elementi del glorioso passato del club.

Ogni anno la società cerca di non alterare la divisa bianco/rossa/bianca, una delle divise più iconiche del mondo. Al contrario cerca di aggiungere elementi di novità per distinguerle dalle precedenti.

Quest’anno lo stemma dell’Ajax appare al centro della maglia, la posizione in cui lo stemma fece il suo debutto nella divisa della stagione 1973-1974. Venne poi spostato in alto a sinistra nella stagione 1982-1983, quando debuttò sulla maglia anche il primo sponsor commerciale, TDK.

Dopo 9 anni (stagione 1991-1992) ritornò nella “sua” posizione centrale originaria accompagnato dal celebre e iconico sponsor ABN Amro, rimanendoci per altre 17 stagioni.

Prima maglia Ajax 2023-2024

In omaggio alla posizione centrale dello stemma dell’Ajax, anche i loghi adidas e Ziggo sono posizionati centralmente sulla maglia, così come le iconiche croci di Sant’Andrea di Amsterdam, che sono presenti verticalmente come dettaglio dietro al collo. Le stesse croci sono anche ben visibili sui calzini. La banda centrale rossa è attraversata da sottili strisce verticali tono su tono che esaltano ancora di più il carattere classico e nostalgico della divisa.

Seconda maglia Ajax 2023-2024

La divisa da trasferta ha il bianco come colore di base. L’ultima volta che L’Ajax utilizzò il bianco per la maglia away fu la stagione 1988-1989.

In realtà il club ha avuto una lunga tradizione di maglie da trasferta bianche ma l’inasprimento delle regole sui colori a contrasto tra maglia da casa e trasferta costrinsero il club a prendere drastiche decisioni in merito e abbandonare definitivamente il bianco. Dalla stagione 2020-2021 però l’Ajax introdusse stabilmente la terza maglia, il che significava la possibilità di avere nuovamente un kit da trasferta prevalentemente bianco.

Il motivo alla base della maglia, in tonalità di turchese e rosa chiaro, richiama l’architettura moderna della città di Amsterdam.

Il colore degli accenti sull’intero kit, comprese le tre croci verticali di Sant’Andrea sul retro del collo, è il blu scuro, così come i pantaloncini. Questi sono disponibili anche nella variante bianca. I calzettoni bianchi ripropongono il motivo grafico della maglia.

Le divise sono già disponibili all’acquisto nello store online dell’Ajax, nei negozi ufficiali del club e su adidas.it.

Old vs New

Che giudizio date alle divise da casa e trasferta dell’Ajax 2023-2024?

Photocredit parziale: Maglia Ajax 1973-1974 (Charity Stars)