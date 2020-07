Nike veste l’AZ Alkmaar, ecco le maglie 2020-2021

Archiviata con l’amaro in bocca la stagione 2019-20 in Eredivisie, causa Covid-19, che la vedeva al primo posto con l’Ajax (battuto nello scontro diretto per 0-2 alla Johan Cruijff Arena), l’AZ Alkmaar guarda avanti e lancia le nuove maglie per il massimo campionato olandese 2020-2021 al fianco di una nuova grande firma: Nike.

Dopo cinque anni, quindi, addio a Under Armour e accordo tra il club due volte campione d’Olanda e la multinazionale statunitense che avrà una durata quinquennale (fino al 2025).

Prima maglia AZ Alkmaar 2020-2021

Per la nuova maglia home dell’AZ Alkmaar, Nike ha deciso di rispolverare una fantasia dinamica tono su tono molto marcata, parente stretta di quella già vista sulla maglia della Nigeria ai Mondiali di calcio del 2018 in Russia. Non si tratta di un modello esclusivo in quanto presente nel catalogo teamwear di Nike, presumibilmente lo vedremo anche per altri club con colori differenti.

Sui lati scorre una riga bianca che si abbina cromaticamente ai pantaloncini e ai calzettoni.

Seconda maglia AZ Alkmaar 2020-2021

Per quanto riguarda le maglie away e third, presentate cronologicamente prima della divisa home, l’AZ Alkmaar ha scelto il modello Nike Trophy IV, caratterizzato dalla presenza del colletto a polo e da una trama geometrica nella parte frontale.

La maglia da trasferta è blu navy, così come pantaloncini e calze, ma con le maniche più chiare.

Terza maglia AZ Alkmaar 2020-2021

Il terzo kit, infine, si mostra ai tifosi con colori vivaci quali il verde acqua per la base della maglia e i pantaloncini, le maniche e i calzettoni sono invece giallo fluo.

“Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con il più grande marchio sportivo del mondo, Nike è un brand di portata globale e sinonimo di affidabilità e innovazione. Sono valori fondamentali per l’AZ, riteniamo che questa partnership ci aiuterà a crescere in nuovi mercati”, sono state le dichiarazioni del direttore generale del club Robert Eenhoorn.

E voi? Come ritenete sia partita la collaborazione Nike-AZ Alkmaar?