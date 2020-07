Le “camisas” di Umbro per il Gremio 2020-2021

Il calcio, finalmente, è ripartito.

Tra chi ha deciso di chiudere i campionati (Francia, Olanda, Belgio), chi ha ripreso per primo (Germania) e chi segue a ruota (Italia, Inghilterra, Spagna e soprattutto UEFA) ci sono i brand, che lavorano ai prodotti per la prossima stagione.

Con i dovuti ritardi a causa della crisi sanitaria, Umbro e Gremio hanno presentato le maglie per il Brasileirão 2020-2021.

Prima maglia Gremio 2020-2021

Il marchio inglese, sponsor del club di Porto Alegre dal 2015, vuole mescolare la tradizione all’innovazione. Righe bianche separano il classico bicolore ed un motivo geometrico inserito nelle bande azzurre spicca in particolare, strizzando l’occhio alle maglie della Fluminense, anch’esse impreziosite da una trama molto originale.

Facile aspettarsi altre divise di Umbro decorate da questo dettaglio. Collo a V con punta celeste e maniche bordate di bianco completano la maglia home.

Seconda maglia Gremio 2020-2021

La divisa Away presenta le stesse caratteristiche grafiche, ma con colorazione di base bianca. Questa volta il motivo geometrico è tono su tono e le bande vengono interrotte da sottili righe nero-azzurre. Un look semplice ed elegante per le partite in trasferta.

Maglie portiere Gremio 2020-2021

Trama essenziale per le divise dei portieri, grigio smog per la Home, azzurro avio per la Away. Anche in esse prevale una grafica accattivante, con chiari riferimenti al diamante di Umbro.

Riguardo gli sponsor troviamo Vero Banrisul che si divide tra maniche e petto, ma come spesso accade nella versione riservata ai calciatori ne compariranno di nuovi. Una chicca è la produzione dello scudo del Gremio in TPU, tecnologia utilizzata da Umbro per mettere in evidenza lo stemma.

Sul retro del collo si trovano il logo Umbro e una versione squadrata dei “rami della vittoria” con la frase che recita “Club de Todos”, mentre sul finire del fianco destro sono applicati uno stemma argento contenente la frase “E’ puro sentimento” e un badge celebrativo del mondiale per Club vinto nel 1983.

In attesa di scoprire se sarà possibile utilizzare i distributori automatici installati lo scorso anno all’aeroporto Salgado Filho di Porto Alegre, i fan possono acquistare sul sito ufficiale la versione “classic” a 259,90 Real e quella “atleta” a 319,90 Real. Sono disponibili anche in versione femminile al prezzo di 199,90 Real modello “classic” e 249,90 Real quello “atleta”.



Cosa ne pensate delle divise realizzate da Umbro per il Gremio 2020-2021?