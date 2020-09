Nike e l’Inghilterra presentano le maglie 2020-2021 per i Nuovi Leoni

Nike ha presentato le nuove maglie dell’Inghilterra 2020-2021, riuscendo a catturare appieno il sentiment di una nazione sempre più giovane, variegata e multietnica.

Prima maglia Inghilterra 2020-2021

Così come per le altre divise presentate da Nike per le proprie nazionali, anche qui il colosso americano ha ben pensato di continuare ad attingere a piene mani nel passato di questa gloriosa Nazionale. Infatti, la scelta di posizionale il badge della Federazione Inglese al centro è ispirata alle divise Umbro indossate a partire dal 1995 fino al 1999, con un’altra parentesi durante il triennio 2003-2005.

La maglia “home” pensata per la nazionale dei tre leoni nel suo impegno ad Euro 2020 presenta il suo tradizionale colore bianco con finiture in due diverse tinte di blu ed infine il rosso.

Un blu royal è impiegato per il logo dell’Inghilterra e per il tipico swoosh Nike, mentre un blu navy è utilizzato insieme al rosso per le linee saettate ai lati e sul colletto a girocollo, in quello che è un pattern che si vedrà molto il prossimo anno per le squadre equipaggiate dal marchio col baffo. Questo template infatti sarà utilizzato anche da squadre di club, come ad esempio il Tottenham, e da altre nazionali come quella Orange.

“Questa squadra è più unita di quanto non lo sia mai stata prima: quando indossiamo la maglia dell’Inghilterra, tutte le rivalità tra club vengono messe da parte“, così commenta il capitano del Tottenham ed attualmente anche della nazionale inglese, Harry Kane. “Siamo uniti nel nostro obiettivo di rappresentare i nostri fan in lungo e in largo. Questa collezione cattura quella sensazione di unione che teniamo così a cuore. ”

A completare il kit di casa, un pantaloncino blu navy che richiama lo stile delle bande laterali e del girocollo, con una fascia elasticizzata ad altezza girovita, per garantire il massimo del comfort durante i movimenti dell’atleta. I calzettoni sono bianchi con un motivo a righe orizzontali rosse e blu.

Seconda maglia Inghilterra 2020-2021

La divisa da trasferta è invece in un look total blu, con un colletto molto tradizionale che richiama un calcio d’altri tempi. Il logo della federazione Inglese è questa volta in rosso, così come le fasce ai lati, in un bellissimo gioco di contrasti che vanno a richiamare fortemente a livello cromatico i colori della Union Jack, la bandiera del Regno Unito.

Il messaggio appare mai come ora ben definito: una “community di Leoni“, la nuova generazione di inglesi, uniti da un sogno, quello di portare “a casa” non solo la coppa di Euro 2020, bensì la Coppa del Mondo che manca da oltre cinquant’anni. Community of Lions è anche il nome che Nike ha dato alla grafica presente nella trama della divisa away e delle bande trasversali ed il girocollo della divisa home.

I pantaloncini e i calzettoni sono sempre blu con finiture rosse.

E voi che ne pensate del lavoro di Nike per l’Inghilterra 2020-2021 e di questo tuffo nel passato?