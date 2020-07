Lotto griffa le maglie del Monza 2020-2021 per sognare la Serie A

Dopo la trionfale cavalcata che l’ha riportato in Serie B, dopo quasi vent’anni, il Monza ha presentato insieme a Lotto le nuove maglie 2020-2021. Tre divise per scrivere la storia e sognare un traguardo mai raggiunto dai brianzoli, così come dichiarato apertamente da Adriano Galliani: “Vogliamo portare il Monza in Serie A”.

Come lo scorso anno, la presentazione è avvenuta all’interno dell’autodromo di Monza, una scelta volutamente scaramantica.

Prima maglia Monza 2020-2021

A descrivere le nuove maglie del Monza è intervenuto Andrea Tomat, presidente di Lotto Sport Italia: “Lotto ha creduto da subito nell’ambizioso progetto del Monza, che già nel primo anno di collaborazione ha regalato grandi emozioni. Emozioni legate alle straordinarie prestazioni della squadra e al traguardo della promozione in Serie B, conquistata di fatto ben prima della conclusione del campionato. Per la nuova divisa abbiamo voluto coniugare originalità e tradizione, combinando materiali innovativi e performanti a un design elegante e ricercato, dall’inconfondibile stile italiano. Il mio augurio è che con questa maglia possiamo scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della storia del Monza e contribuire a raccontare una stagione ricca di successi e soddisfazioni per tutti”.

La maglia del Monza per la Serie B è rossa come da tradizione con una banda verticale bianca sul lato sinistro, su cui poggia lo stemma del club applicato a caldo. Il colletto è a ‘V’ e si colora di bianco per trequarti con un profilo sulla scollatura. Rossi sono anche i pantaloncini, decorati sui lati da una spessa riga bianca.

Lotto firma la maglia sul petto con il nuovo logo che richiama il logo istituzionale del passato e sulle maniche con la doppia losanga. Nuovo anche il main sponsor WithU, torna invece sul retro il marchio Pontenossa, mentre è stato confermato Dell’Orto sui pantaloncini.

Seconda maglia Monza 2020-2021

In trasferta i colori del club si invertono, base bianca e banda classica verticale rossa. Uniche differenze sono il colletto a girocollo e i bordi delle maniche in contrasto.

Le parole di Adriano Galliani, a.d. del Monza: “Il primo anno al fianco di due brand prestigiosi come Lotto e Autodromo non ha tradito le attese. Affronteremo il ritorno in Serie B con una divisa bellissima che speriamo possa essere entrare nella storia come la divisa della promozione in Serie A. Ci tengo a dare il benvenuto a WithU, un brand con il quale condividiamo l’italianità, l’ambizione e la passione per lo sport”.

Terza maglia Monza 2020-2021

Il modello è identico a quello casalingo, stavolta colorato di blu navy, mentre la fascia verticale è bicolore, rossa e bianca.

Tutte le divise presentano sul retro del collo il logo dell’Autodromo di Monza, inoltre sono realizzate in jacquard Poly Shiny Sketch, un tessuto costruito con due differenti filati, uno lucido e l’altro opaco, che forma un particolare effetto geometrico.

Un trittico di maglie per sognare il grande palcoscenico della massima serie, che ne dite del lavoro di Lotto per il Monza 2020-2021?