Musica e celebrazioni nelle maglie di Puma per il PSV Eindhoven 2020-2021

Il PSV Eindhoven ha presentato le maglie che verranno usate nella stagione 2020-2021 nell’anno del, si spera, ritorno alla normalità dopo l’epidemia Covid che ha spinto la Federazione calcistica olandese ad annullare l’Eredivisie.

Il Philips Sport Vereniging, questo il nome da cui si origina la sigla PSV, nella prossima stagione calcistica avrà Puma come nuovo sponsor tecnico salutando Umbro.

Prima maglia PSV Eindhoven 2020-2021

Per il PSV Eindhoven, Puma ha studiato una divisa classica caratterizzata da tre righe rosse su sfondo bianco, interrotte sul petto per fare spazio al main sponsor. Sulle righe rosse compare un disegno a onde tono su tono, si tratta di un richiamo al logo della città di Eindhoven che nel 2020 celebra i 100 anni dalla fondazione dell’attuale comune.

“La nuova maglia, la prima della partnership tra Puma e PSV, simboleggia il forte legame che abbiamo con la nostra città. Quest’anno saranno 100 anni da quando Eindhoven e diversi comuni circostanti hanno costituito una città, la città che ora conosciamo come una delle più innovative al mondo. Celebriamo questo importante anniversario donando al ‘Vibe’, il logo di Eindhoven, un posto nella nostra famosa striscia bianco-rossa”, ha affermato Frans Janssen, direttore commerciale del PSV.

Il colletto a girocollo, così come il bordo delle maniche, appare bianco con una doppia bordatura nera, una linea elegante che aggiunge personalità ad una maglia che si presenta con le maniche rosse in tinta unita. Sulla parte posteriore del colletto è ricamata, in oro, la scritta “Eindhoven”.

Nella versione Authentic, la stessa indossata dai giocatori in campo, compaiono inoltre i fori di ventilazione vicino le scapole e sul dorso, un particolare che vedremo su quasi tutte le divise di Puma nel 2020-2021.

I pantaloncini sono neri con una banda rossa lungo i fianchi. Bianchi i calzettoni con l’acronimo “PSV” frontale e soprattutto una fantasia a righe rosse sfumate sui lati.

Seconda maglia PSV Eindhoven 2020-2021

Decisamente originale è la maglia da trasferta, o meglio, la sua presentazione ufficiale affidata alla star dell’hip-hop Fresku. L’artista di Eindhoven ha creato una traccia musicale e un videoclip con la nuova maglia away, quest’ultima è stata gradualmente rivelata in relazione al numero di stream della canzone. Nel video compaiono diversi giocatori del PSV, tra cui l’attaccante Cody Gakpo.

La maglia è celeste con uno scollo a ‘V’ colorato parzialmente di bianco e di nuovo la scritta dorata “Eindhoven” sul retro.

A Eindhoven ha sede la Philips, l’azienda che fra le altre cose ha inventato il compact disc, questa maglia away ne raccoglie l’eredità musicale e la celebra con una grafica tono su tono delle onde sonore che decora la parte frontale.

I pantaloncini della divisa away sono celesti con una riga bianca che scorre lungo i lati. In contrasto invece i calzettoni che sono bianchi con fantasia sfumata celeste.

Maglie portiere PSV 2020-2021

Se pensavate di aver visto tutto preparatevi. Quanti di voi ricordano le maglie sgargianti di Jorge Campos? Bene. Puma per le maglie da portiere del Psv Eindhoven 2020-2021 ha presentato tre modelli che sicuramente renderanno visibili gli estremi difensori anche in mezzo alla nebbia, se non direttamente al buio.

Giallo fosforescente. Verde Acquamarina. Rosa Shocking. Con una tramatura ad “esagoni sublimati”, tante piccole righe orizzontali sul petto ed un colletto a V. Un modello del catalogo teamwear di Puma che vedremo addosso ai portieri di molti club sponsorizzati dal brand tedesco, fra cui il Manchester City.

Una maglia nel solco della tradizione, una away innovativa e tre maglie da portiere vivaci. Cosa ne pensate delle divise del PSV 2020-2021?