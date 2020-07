Uno stile “irrazionale”: il Salisburgo lancia la maglia 2020-2021

In un mondo sempre più social, anche il Salisburgo decide di presentare al pubblico la sua nuova maglia 2020-2021 con un video pubblicato sui propri profili.

Si rinnova, per il settimo anno consecutivo, la partnership con il brand americano Nike, sponsor tecnico anche del Lipsia, squadra gemella degli austriaci.

La prima maglia del Salisburgo 2020-21

Certamente per gli amanti della precisione, questa maglia potrebbe dare leggermente fastidio. Il motivo? Lo zig zag che separa il rosso dal bianco nella parte frontale della divisa.

Non una novità se si ripensa ad altri kit già lanciati dalla Nike e caratterizzati anch’essi da un design ricco di “fulmini” (basti pensare alla maglia della Roma 2019-20). Nel caso specifico del Salisburgo però, la fantasia inizia dal colletto a “V”. Qui si può notare che la separazione tra i due colori non combacia perfettamente col centro della maglia. Purtroppo però, a rendere meno evidente l’effetto ci pensa il logo Red Bull, posto in grande, al centro del petto.

Nella parte posteriore la maglia si presenta completamente rossa, il medesimo colore del lettering Red Bulls con il bianco a fare da contorno.

Interessanti, invece, il font delle maglie che, in quanto a personalizzazione, si discosta da quello usato nelle precedenti stagioni e la silhouette del toro posta nella parte bassa della divisa, elaborata grazie ad un’insolita cucitura che ricorda tanto quella utilizzata da Adidas per la divisa del Wolfsburg 2012-13.

Semplicità o non curanza?

Al contrario della maglia, calzoncini e calzettoni non mostrano particolari fantasie. Nel caso dei pantaloncini è stato un modello completamente rosso, in contrasto con il total-white dei calzettoni che rappresentano, probabilmente, la parte più debole dell’intero kit. Non è presente, infatti, alcuna personalizzazione. Anzi è un modello base con il famoso swoosh centrale e di colore nero.

Il completo, come altri lanciati dal brand statunitense, usa la tecnologia Dri-FIT, utile a rendere più confortevole l’utilizzo durante l’attività sportiva.