L’orologio astronomico di Praga sulle maglie dello Slavia 2020-2021

“Crafted from culture” o tradotto in italiano “Fabbricata dalla cultura”: questo è il leitmotiv che Puma sta portando avanti sulle divise delle proprie squadre, facendolo diventare un suo tratto distintivo.

Dopo i successi ottenuti per i lavori delle nazionali di Italia, Austria e Svizzera, il brand tedesco declina il proprio motto, per la stagione 2020-2021, sulle maglie dei campioni in carica dello Slavia Praga, prendendo spunto dall’attrazione più importante della capitale ceca, l’orologio astronomico della città vecchia.

Prima maglia Slavia Praga 2020-2021

La maglia casalinga del club della capitale si presenta nel classico pattern bianco e rosso, con maniche alternate, in termini di colorazioni, e con un inserto bianco, lungo le spalle, che le unisce. Ben visibile la stella rossa, simbolo societario.

Nel quadrante rosso, troviamo la personalizzazione “artistica” con richiamo all’orologio astronomico, più nello specifico al suo anello zodiacale e al calendario: tono su tono sono rappresentati tutti i dodici simboli dello zodiaco e lo stemma della città di Praga. L’altra metà bianca della maglia invece rimane “candida” senza ulteriori richiami.

Seconda maglia Slavia Praga 2020-2021

La divisa da trasferta si presenta nel medesimo template di quella casalinga, ma in colorazione total black. Come nella home version, troviamo soltanto su una sezione verticale della maglietta, e sulla manica opposta ad essa, l’araldica in colore argento ispirata alla torre boema.

Immancabili inserti rossi quali la stella, il logo Puma e la scritta SK Slavia Praga, completano la divisa da trasferta.

Come giudicate le divise “artistiche” disegnate da Puma per lo Slavia Praga 2020-2021?