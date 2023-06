Puma e Lens svelano la maglia home 2023-2024 con la campagna “A nostro rischio e pericolo”

Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i siti di informazione e gli account privati che promuovono i cosiddetti “leak” su quelle che saranno le maglie per le stagioni a venire e, tra chi si avvicina di tanto o di poco, spesso ci azzeccano. Una pratica che può piacere o meno ma che è diventata ormai sempre più diffusa.

Per il lancio della maglia home 2023-2024, Puma e Lens hanno colto l’occasione lanciando la campagna “A nostro rischio e pericolo“, mettendo alla prova i tifosi e i più attenti osservatori. Un tifoso complice ha infatti indossato la nuova divisa durante l’ultima partita in casa (ben due settimane prima dell’uscita ufficiale), cercando di passare inosservato mescolandosi tra i tifosi fuori e dentro lo stadio ma comunque mettendo ben in vista la nuova maglia. Risultato? Come si legge in molti commenti ironici sui social del club francese, i tifosi hanno bisogno di un paio di occhiali. Non a caso il titolo del video che mostra l’esperimento recita “Vous n’avez vraiment rien vu?” (davvero non avete visto niente?).

Per amore della maglia

I colori della tradizione “Sangue e Oro” sono i protagonisti della nuova maglia home del Lens, principalmente colorata di giallo è decorata sui fianchi da un pattern composto da righine rosse che si fondono con le maniche, di colore rosso anch’esse. Profili colorati di nero e bordati di giallorosso adornano ulteriormente la maglia mentre il retro è quasi interamente giallo con l’ormai immancabile pannello a tinta unita per i nomi e numeri dei giocatori, di colore rosso.

Ad omaggiare i tifosi “Lensois“, all’interno del collo è stampata in rosso la frase “Pour l’amour du maillot” che cita un coro dei supporter, simbolo dell’amore incondizionato per la squadra. A completare il kit sono presenti pantaloncini rossi decorati dallo stesso pattern della maglia, questa volta però di colore giallo.

Cosa pensate della nuova maglia home di Puma per il Lens? Ma soprattutto vi è piaciuta la strategia di comunicazione? Fatecelo sapere nei commenti!