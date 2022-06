Puma x Liberty: le maglie delle Nazionali femminili a Euro 2022

In collaborazione con lo storico retailer londinese Liberty, Puma ha lanciato una nuova collezione di maglie home per le Nazionali partner in vista dell’Europeo femminile: Italia, Islanda, Austria e Svizzera potranno contare su un kit dal design iconico, caratterizzato dal motivo floreale simbolo di Liberty.

“Timeless design for fearless women” si legge nel comunicato con cui Puma ha svelato la collezione. Un tocco di eleganza senza tempo che si fa notare soprattutto nella maglia destinata all’Italia. L’ampio pattern floreale inserito sui quadrati più scuri della scacchiera dona infatti movimento e carattere a un kit, quello maschile, che rischia di risultare fin troppo impersonale.

I fiori Liberty pervadono tutte le magliette della collezione in modo discreto: palette tonali sobrie accompagnano stemmi oversize, come quello dell’Austria, e si fondono senza attriti alle grafiche dai richiami retrò, distintive dell’ultima linea dedicata alle Nazionali.

Dalla banda verticale presente sul kit dell’Islanda giriamo la testa per osservare le strisce orizzontali della maglietta austriaca, prima di arrivare alla pervasione totale, tono su tono, della divisa svizzera.

Come abbiamo imparato a conoscere, anche in questo caso Puma ha realizzato le maglie con l’esclusiva tecnologia Ultraweave, un tessuto ultraleggero progettato per garantire prestazioni ottimali. Presente anche sulla versione Replica (composta al 100% in poliestere riciclato) la tecnologia DryCell, che permette all’atleta di rimanere asciutta anche nelle condizioni più difficili.

Tutte le atlete Puma inoltre esibiranno ai piedi un altro frutto di questa collaborazione: gli scarpini Future 1.4 Liberty e Ultra Ultimate Liberty, ideati per la prima volta con una specifica vestibilità per il piede femminile.

“Le maglie Ultraweave ad alte prestazioni e gli scarpini da calcio da donna personalizzati sono stati progettati per dare alle nostre giocatrici una marcia in più quest’estate. Il calcio femminile sta raggiungendo nuovi livelli e questo è il loro momento“ ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel.

“Puma accende i riflettori sul calcio femminile” recita il titolo del comunicato stampa con cui la casa tedesca ha lanciato questa collezione, e da appassionati di maglie non possiamo che abbracciare con entusiasmo l’aumento delle possibilità creative a disposizione dei brand.