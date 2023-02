Grafica pixel per la quarta maglia del Milan 2022-2023

Nuova collaborazione in casa Milan, dopo il secondo capitolo della collezione con i Rolling Stones, i rossoneri hanno svelato la quarta maglia realizzata insieme allo sponsor tecnico Puma e alla casa di moda parigina Kochè.

Domenica 26 febbraio i calciatori del Milan scenderanno in campo con una divisa futuristica che ricorda le grafiche dei vecchi giochi a 8 bit, le strisce verticali infatti sono realizzate con un motivo pixelato unito ai dettagli in oro.

“I pixel sono gli atomi delle immagini digitali. Possono ricordare i giochi a 8 bit, la grafica nostalgica dei primi anni di internet e assumere una forma contemporanea nella forma dei Crypto punk, che sono al centro della cultura pop di oggi”, ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product di Puma. “L’idea alla base della stampa della maglia è quella di piegare i pixel in una prospettiva che renda omaggio alle iconiche strisce, ma allo stesso tempo di scomporre i pixel per fonderli nel nero della maglia e creare un look and feel digitale stilizzato”.

Il design della quarta maglia sarà protagonista dall’8 marzo anche all’interno del gioco Rocket League, è la prima volta che un kit di calcio sarà incluso nel gioco.

La nuova collezione è disponibile nel Milan Store e presso i migliori rivenditori fra cui The Pitch Football Store.