La maglia del Borussia Dortmund 2023-2024 è stata scelta dai tifosi

Il Borussia Dortmund e Puma hanno lanciato oggi la nuova maglia per la prossima stagione 2023-2024 e l’occasione è davvero particolare: ricorderanno i più affezionati lettori che questo kit è stato scelto dai tifosi tramite un voto pubblico, primeggiando di gran lunga sugli altri.

È la prima volta che il BVB e la Puma hanno collaborato in un progetto del genere, che ha coinvolto tutti i tifosi in maniera attiva.

Non solo una votazione infatti: anche la creazione della maglia è arrivata dal tifo. Oltre 15.000 le proposte arrivate sul tavolo della dirigenza giallonera e un team guidato da Marco Reus (il capitano) e Dedê, ex leggenda del club della Westfalia, ha ridotto a sole nove le possibili maglie che sono state poi votate dai tifosi delle “api” di tutto il mondo, in una operazione coraggiosa e forse inedita a livello mondiale per quanto riguarda la prima maglia di una squadra dei campionati top.

Il kit, a differenza di quello della stagione in corso, non riporta le righe verticali bensì la silhouette dello stadio di casa, il Signal Iduna Park che è il teatro che contiene la curva più grande d’Europa: la Südtribüne, che conta 24.454 postazioni, più famoso come il “Muro Giallo” che rappresenta il cuore del tifo giallonero, creando una atmosfera coinvolgente e trascinante durante le partite casalinghe.

Il fondo giallo è il colore dominante, mentre il nero lo troviamo non solo nella grafica dei piloni nel disegno con una pendenza obliqua, ma anche nel blocco nella parte inferiore della maglia, un richiamo alla regione della Ruhr che storicamente per la Germania ha rappresentato il serbatoio di carbone e ferro che ha consentito lo sviluppo estrattivo e siderurgico del paese, fino a quando le miniere sono state attive e hanno contribuito a dare lavoro a tutta la zona che è densamente abitata: basti pensare che nella stessa area sorgono altre città note e popolose come Bochum, Duisburg e Gelsenkirchen. Un riferimento forte, come quello fatto in stagione per la maglia speciale nera apprezzatissima dai tifosi.

La maglia è fatta con la tecnica del cutting-edge che non prevede cuciture a vista e bordi più sottili, riduce peso e frizioni per consentire ai giocatori un movimento più confortevole e libero. I bordi delle maniche ed il colletto a girocollo sono neri e semplici, senza decori particolari, così come lo stemma e le stelle.

Tra i nove design finali del concorso, è stato scelto quello del tifoso Timo R. che tramite il sito ufficiale della squadra ha dichiarato: “Cosa rende speciale una partita in casa del Borussia? I tifosi, il Muro Giallo e lo stadio. Le strisce e le trame fantasia sono sempre eleganti, ma una maglia dovrebbe distringuersi ed essere ricordata, capite cosa intendo?”

La maglia esordirà nel prossimo turno, decisivo per l’assegnazione dello scudetto oltretutto, nella gara contro il Mainz domani 27 maggio. Un momento che potrebbe essere memorabile per tifosi e squadra che stanno inseguendo il titolo da 11 anni. La società sta scaldando anche il clima ed ha chiesto a tutti i tifosi che saranno presenti allo stadio di indossare qualcosa di giallo. Un appuntamento da non perdere.