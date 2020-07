Il Bournemouth presenta la nuova maglia 2020-2021

Il Bournemouth ha presentato la nuova maglia per la stagione 2020-2021, ancora una volta targata Umbro, che sarà indossata dalle “cherries” per le restanti partite della stagione ancora in corso.

La nuova maglia vede il classico colore nero di base e le strisce rosse verticali, non più piene come gli scorsi anni ma sfumate e alternate verticalmente a mezzitoni.

Il nuovo colletto a V, le spalle e le maniche sono di colore nero, quest’ultime presentano un bordino rosso che ripropone l’effetto sfumato della maglia.

Il retro della maglia ripropone lo stesso pattern del davanti e presenta all’altezza del collo la consueta scritta AFCB, che insieme a nomi e numeri sono di colore bianco.

La grande novità per il prossimo anno è il nuovo sponsor principale “Vitality” che va a sostituire il vecchio sponsor “Mansion”, presente comunque ancora una volta sulla manica sinistra. In realtà la partnership con Vitality risale già al 2015 quando le due società trovarono un accordo per la denominazione dello stadio di casa.

I pantaloncini sono neri e presentano delle bande rosse laterali che richiamano l’effetto sfumato della maglia, infine i calzettoni sono interamente neri con loghi bianchi.

Per coloro che fossero interessati al pre-ordine o all’acquisto, il kit non sarà disponibile prima della fine della stagione per motivi di cambio di sponsorizzazione.

Che ne pensate del nuovo lavoro della Umbro per il Bournemouth 2020-2021?