La maglia del PSG 2022-2023 con la banda Hechter rivisitata

Accantonate le polemiche dello scorso anno per il design poco tradizionale, il PSG e Nike hanno presentato la nuova maglia per la Ligue 1 2022-2023 ripristinando la famosa banda ‘Hechter’ seppur in una versione rivisitata.

Nel palo centrale, infatti, il bianco e il rosso si invertono creando una versione inedita per i parigini.

Anche la posizione dello stemma societario e del logo di Nike, entrambi al centro, è piuttosto inusuale, l’avevamo già vista nel 2011-2012. Debuttano i nuovi sponsor Qatar Airways sul petto e GOAT sulla manica sinistra, due partnership che porteranno nelle casse del Paris Saint-Germain circa 80 milioni a stagione.

In occasione del lancio il PSG ha consegnato la maglia a 6 calciatori direttamente nei luoghi in cui trascorrevano le vacanze estive, il tutto è stato montato in un video esclusivo.

Qual è il vostro pensiero sulla nuova maglia del PSG 2022-2023 firmata Nike?