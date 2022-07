La Spal presenta la nuova maglia 2022-2023

Nella giornata di presentazione del calendario di Serie B 2022-2023, la SPAL ha svelato la nuova maglia casalinga realizzata da Macron.

Alle tradizionali righe strette biancazzurre vengono abbinate tre strisce centrali di larghezza maggiore, sulla quali è ripetuto tono su tono il nome completo del club: Società Polisportiva Ars et Labor.

Il colletto è a polo in maglieria, chiuso da tre bottoni, all’interno riporta lo stemma del club e il motto “Non camminerai mai sola”, a sottolineare il forte senso di appartenenza di tutti coloro che amano i colori biancoazzurri. Sempre dall’interno del collo parte un nastro con il tricolore italiano che prosegue sul retro, a sovrastare il nome completo del club.

Interessante la soluzione usata nel pannello posteriore, qui le strisce sfumano verso l’alto per lasciare spazio alla stampa del nome ed evitare il riquadro monocromatico.

La divisa casalinga si completa con pantaloncini bianchi bordati di azzurro sui lati e calzettoni bianchi a righe orizzontali azzurre di diversa misura sul risvolto.

Come di consueto per Macron la vestibilità è slim fit, il tessuto è in poliestere 100% riciclato con inserti in micromesh per favorire la traspirabilità.