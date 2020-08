Verde, rosso e bianco: tre colori per le maglie dell’Augsburg 2020-2021

“Rot-Grün-Weiß” ossia rosso verde e bianco, i colori che da sempre accompagnano l’Augsburg e che in questi anni abbiamo avuto modo di vedere in ogni declinazione sulle maglie della squadra di calcio.

E anche nel 2020-2021 la partnership tra la compagine tedesca e il brand sportivo Nike non ha lasciato spazio alla monotonia presentando una divisa per ogni colore sociale.

Prima maglia Augsburg 2020-2021

La divisa casalinga diventa così total white con inserti in nero.

Il colletto è a polo e dà quel tocco retrò perfetto per celebrare i 111 anni dalla nascita del club. Particolare la scelta monocromatica del logo, non usuale su una prima maglia. Se a prima vista la divisa può sembrare piuttosto semplice e pulita, è avvicinandosi che si nota la fantasia del modello Nike Trophy IV: una serie di triangoli impressa sulla parte frontale.

Il lato posteriore è invece caratterizzato dalla scritta “Rot-Grün-Weiß” posta in prossimità del colletto. L’outfit è completato da pantaloni bianchi e calzettoni bianchi.

Un ritorno alle origini

La scelta di svestire la prima maglia di altri colori diversi dal bianco risiede nella volontà del club di ricordare le origini della squadra.

In realtà l’Augsburg, per come lo conosciamo noi, è frutto di una fusione tra i due più grandi club della città: FC Alemannia (poi rinominato BC Augsburg) e TSV Schwaben Augsburg. Al momento dell’unificazione fu scelto di adottare come colori quelli della Diocesi di Augusta, il rosso ed il bianco, unitamente al verde del pinolo, simbolo della città attuale, nata in origine come campo di battaglia dei romani e battezzata da essi come Augusta Vindelicum (o alternativamente Augusta Vindelicorum).

Tuttavia, prima del 1969, anno di nascita dell’FC Augsburg, il colore che contraddistingueva il BC Ausburg (la più antica tra le due squadre) era proprio il bianco con inserti neri (poi diventati blu).

Seconda Maglia Augsburg 2020-2021

Così come per la prima maglia, anche la divisa da trasferta è caratterizzata da un unico colore: il verde. In questo caso però si possono notare due tonalità di colore: chiaro su maniche e colletto, scuro sul resto del kit. Nella parte frontale spiccano, inoltre, le bande diagonali tono su tono. Anche in questo caso il logo del club è monocromatico.

A completare il kit ci pensano i pantaloncini e calzettoni verdi.

Terza Maglia Augsburg 2020-2021

Concludiamo così col colore rosso scelto per la terza maglia. Il modello, per gli amanti dell’Augsburg, sembrerà essere piuttosto familiare. Ed in effetti non è altro che la divisa da trasferta della stagione appena conclusasi.

I kit sono già disponibili sullo store online dell’Augsburg.