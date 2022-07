Prosegue la partnership fra il Benevento Calcio e GG Teamwear, l’azienda di forniture sportive che insieme a Nike veste i sanniti per la seconda stagione consecutiva.

Dopo gli inusuali quadratini dello scorso anno, anche le nuove maglie 2022-2023 puntano all’innovazione, sulla divisa casalinga non troviamo infatti le tradizionali strisce giallorosse, ma un disegno tigrato “che tende verso una luce nuova”.

La fantasia rossa ricopre solo parzialmente il retro, la parte superiore è gialla per ospitare la stampa di nomi e numeri. Il colletto è a V, tinto di nero, così come l’orlo delle maniche e la riga che scorre lungo i fianchi.

Per le trasferte ecco la seconda maglia, bianca con le maniche blu e il disegno di un guerriero sannita sul lato sinistro per omaggiare il patrimonio storico-culturale del territorio. Infine la terza maglia nera con lo slogan “More than yellow and red” impresso in rilievo.

Come spesso succede per il lancio di una collezione lontana dalla tradizione, non sono mancate le critiche dei tifosi per l’assenza delle righe giallorosse. Di contro c’è anche chi apprezza lo stile moderno e chi invece bada solo che a fine partita siano pregne di sudore.

Voi da che parte state?