Macron presenta le maglie del Bologna 2023-2024

Fra le tante presentazioni delle nuove maglie della Serie A 2023-2024 è arrivato il turno del Bologna che prosegue il suo lunghissimo percorso insieme a Macron.

Le nuove divise sono ispirate al mondo della moda in continuità con la passata stagione e mostrano sul petto lo sponsor Saputo, l’azienda canadese del presidente Joey saputo.

Il pattern con il logo sulla prima maglia rossoblù

A fare da sfondo alla prima maglia con le consuete bande verticali rossoblù è il logo del Bologna tono su tono, un pattern disposto in diagonale che ci riporta ad uno stile usato spesso negli anni ’90. Il colletto è a polo in maglieria con scollatura a V e la scritta “Lo squadrone che tremare il mondo fa” all’interno, mentre sul retro è stampato il motto “We Are One”.

Sulle maniche è presente una V rossa, un dettaglio che ritroviamo anche sui pantaloncini bianchi e sui calzettoni blu che completano la divisa casalinga.

Il ritorno della banda diagonale in trasferta

Per le sfide in trasferta Macron ha disegnato una maglia bianca con il gradito ritorno della fascia diagonale rossa e blu, interrotta nel mezzo dal main sponsor Saputo. Lo stemma del club si posiziona al centro del petto, più a destra c’è invece il logo di Macron in silicone.

I pantaloncini sono blu con un segno rosso sulla coscia, mentre i calzettoni sono bianchi con risvolto blu.

