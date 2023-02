Wales Bonner “firma” le maglie Adidas della Giamaica 2023

Dopo l’anteprima in occasione della Fashion Week di Parigi, sono state svelate ufficialmente da Adidas le nuove maglie della Giamaica 2023.

Una collezione realizzata in collaborazione con la celebre stilista Grace Wales Bonner, queste le sue parole: “L’offerta di disegnare le prime divise da gioco per le squadre nazionali giamaicane con adidas Football è stata davvero un’opportunità unica. Per la collezione abbiamo voluto celebrare lo stile giamaicano e proporre qualcosa di intramontabile, elegante ed essenziale. Spero che le maglie portino gioia a chi le indossa e rendano omaggio all’eterna bellezza e allo spirito edificante dell’isola”.

La designer anglo-giamaicana ha firmato la collezione combinando nella texture dei prodotti gli elementi tipici del suo stile e del suo marchio, che raggiungono la massima espressione nel design dei calzettoni a strisce di entrambi i kit e nella elegante maglietta pre-partita.

Indossata dai giocatori della nazionale durante il riscaldamento, questa maglia pre-match si si ispira ai motivi convenzionali della tradizionale maglieria dell’Isola di Fair, fondendo il tradizionale stile scozzese con i colori crepuscolari dei Caraibi e con il motivo del sole dorato.

Prima maglia Giamaica 2023

La prima maglia rende omaggio ai colori della bandiera del Paese: nero, oro e verde. Lo spirito dell’isola si riflette sul design anni ‘80 della maglia a righe sottili, che richiama i ritmi caraibici e lo stile delle subculture giamaicane.

Per quanto riguarda i dettagli della maglia questa è a girocollo a coste, con inserti in mesh sotto le braccia e loghi neri. Sul retro all’altezza del collo e sui pantaloncini (sotto lo stemma della federazione) è presente il logo del brand della stilista: Wales Bonner.

I pantaloncini sono verdi con finiture gialle e nere, spiccano i calzettoni con i tre colori della bandiera a formare una serie di strisce orizzontali.

“In vista di un anno entusiasmante per le nostre squadre Reggae Boyz e Reggae Girlz, siamo incredibilmente orgogliosi di presentare queste fantastiche divise e questa gamma di capi sportivi in generale. Crediamo che questi modelli catturino l’essenza della cultura giamaicana, perché non solo rappresentano il nostro calcio, ma – attraverso la miscela di colori e disegni giamaicani distintivi – evidenziano anche i fondamenti culturali del nostro paese, rinomati in tutto il mondo”, sono state le parole di Michael Ricketts, presidente della JFF.

Seconda maglia Giamaica 2023

La maglia da trasferta mostra nelle finiture i colori dell’identità Giamaicana, il rosso, l’oro e il verde, tinte che sono spesso mitizzate nella cultura musicale dell’isola, tra i ritmi vibranti del reggae, della calypso e dello ska. Questi colori fanno da sfondo ai due principali della maglia, il marrone (night brown) della base e l’oro, seppur sbiadito, dei dettagli.

La maglia è realizzata in poliestere 100% riciclato, di cui il 50% con il filato Parley Ocean Plastic, un materiale creato riciclando rifiuti plastici recuperati su isole, spiagge, litorali e presso le comunità costiere prima che possano raggiungere gli oceani. Inoltre è impreziosita da rifiniture in texture crochet (tipiche del marchio) sul colletto a girocollo e sui polsini delle maniche. A differenza di quelli della prima divisa, i pantaloncini della seconda presentano un motivo a righe verticali dal carattere rétro che si abbinano allo stile dei calzettoni.

Tutti i prodotti della collezione, fra cui l’affascinante giacca Anthem reversibile, sono disponibili sul sito ufficiale di Adidas.

Che giudizio date alle nuove divise della Giamaica 2023?