Il 18 febbraio con l’incontro tra i campioni in carica del Kawasaki Frontale (quarto titolo della sua storia) e FC Tokyo inizierà la 30ª edizione del massimo campionato di calcio giapponese, ufficialmente “Meiji Yasuda J1 League”, che terminerà il 5 novembre.

Quest’anno il formato del campionato è tornato al suo stato originale con 18 partecipanti poiché nella stagione 2020, a causa della pandemia, si era deciso di non far retrocedere nessuno e far promuovere due squadre dalla J2. Alla fine della scorsa stagione sono quindi retrocesse 4 squadre riportando il numero dei partecipanti al formato originale.

La nuova stagione segna il ritorno in massima serie del Kyoto Sanga (dopo 11 stagioni di assenza) e del Jubilo Iwata (due anni di assenza), quest’ultima vincitrice del campionato J2 la scorsa stagione.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le nuove maglie per la stagione 2022 della J1 League.

Avispa Fukuoka

Le “Vespe” di Fukuoka indosseranno due maglie con un design a righe oblique, celesti per la prima maglia blu scura e bianche per la divisa da trasferta argentata (uno dei colori sociali del club).

Casa

Trasferta

Cerezo Osaka

I “Sakura” di Osaka indosseranno una prima maglia con un design a strisce bordate oblique, che gioca sulle gradazioni del rosa, colore ufficiale del club. La seconda maglia è interamente bianca e presenta dei pannelli blu bordati di rosa sui fianchi.

Casa

Trasferta

Gamba Osaka

I “Gamba Boy” indosseranno una divisa a strisce nero-azzurre per la maglia da casa (che richiama lo stile dell’italiana Atalanta, di cui i tifosi giapponesi hanno una forte simpatia) e una seconda divisa bianca attraversata da 4 righe nere sia sulla parte anteriore che posteriore.

Casa

Trasferta

Hokkaido Consadole Sapporo

I “Gufi” di Sapporo indosseranno una prima maglia a strisce rossonere inframezzate da effetti gradienti e una striscia orizzontale con il design sfalsato. La seconda divisa, per stile, è identica alla prima ma nella combinazione nero e oro. La terza maglia è bianca a strisce verticali tono su tono, righe bicolore (rossonere) sulla parte alta e sulle maniche e un pannello a strisce rossonere sulla parte bassa.

Casa

Trasferta

Terza

Jubilo Iwata

I “Jubilo” di Iwata indosseranno due divise identiche per design, un motivo camouflage tono su tono, un pannello bicolore sulla parte alta e una striscia appena sotto. Azzurra la prima maglia e bianca la seconda, entrambe con elementi blu e gialli. Il design però non può sfuggire alla memoria degli amanti delle maglie classiche visto che è ispirato a quello indossato dalla nazionale inglese nel biennio 1980-82, ovviamente sempre della Admiral.

Casa

Trasferta

Kashima Antlers

I “Cervi” di Kashima indosseranno una prima maglia completamente rossa, come da tradizione, con applicazioni sul colletto a girocollo e sulle maniche bianco e nere. La seconda divisa presenta una grafica tono su tono sulla parte anteriore che per i più attenti abbiamo già visto nella maglia home del Wolfsburg 2021-2022.

Casa

Trasferta

Kashiwa Reysol

I “Soli” di Kashiwa indosseranno la stesse divise della scorsa stagione, gialla con pinstripes nere la prima, bianca e pinstripes nere la seconda. L’unica novità sta nella terza maglia, una casacca celebrativa per i 30 anni passati dal cambio di denominazione del club (il nome dalla fondazione era Hitachi, Ltd. Soccer Club). Sulla maglia interamente nera con accenti gialli è rappresentato il cuore pulsante del tifo Reysolista, lo stadio di casa (Sankyo Frontier Kashiwa Stadium) soprannominato “Hitachidai”.

Casa

Trasferta

Terza (30° anniversario della società)

Kawasaki Frontale

I campioni in carica del Kawasaki Frontale indosseranno due maglie identiche per stile, che come abbiamo visto è una caratteristica comune di molti club giapponesi. Entrambe presentano una grafica a scacchi tono su tono caratterizzati da un “effetto goccia”. La prima maglia è azzurra mentre la seconda è bianca.

Casa

Trasferta

Kyoto Sanga

Le “Fenici” di Kyoto indosseranno due divise con un design camouflage che richiama le forme dello stemma societario. Sopra lo sfondo è distinguibile un design a strisce orizzontali di spessore diverso. Viola (colore ufficiale della città di Kyoto) con accenti neri e rossi la prima maglia, bianca con accenti viola la seconda.

Casa

Trasferta

Nagoya Grampus

I “Grampi” di Nagoya indosseranno due divise con una “grafica a V” fatta di linee spezzate che ricopre interamente le maglie, gialle e rosso scuro sulla base rossa nella prima maglia, rosse e grigie sulla base bianca della seconda divisa. Entrambe propongono un girocollo giallo.

Casa

Trasferta

Sagan Tosu

Le “Gazze ladre” di Tosu indosseranno una prima maglia azzurra con accenti rosa e una grafica a V ripetuta sulla parte anteriore. La seconda maglia è prettamente bianca e presenta sulla parte centrale due strisce bicolori verticali a cui è applicato un effetto gradiente invertito per ciascuna striscia.

Casa

Trasferta

Sanfrecce Hiroshima

Le “Frecce” di Hiroshima indosseranno una prima maglia viola con maniche viola chiaro e accenti neri e una seconda maglia bianca con una grafica a strisce verticali “pixellate” sfumate in viola chiaro sulla parte anteriore, che se volete richiama il design della maglia dell’Argentina al mondiale 2018.

Casa

Trasferta

Shimizu S-Pulse

Lo Shimizu indosserà una prima maglia arancione con una grafica camouflage che ricopre interamente la divisa. La seconda e la terza maglia presentano la stessa grafica della prima divisa ma in diverse colorazioni, blu navy la seconda e bianca la terza.

Casa

Trasferta

Terza

Shonan Bellmare

La prima maglia è verde caratterizzata da un “effetto nuvola” sullo sfondo, il quale è attraversato da strisce verticali verde scuro inframezzate da “righe a V”. Al centro della maglia è presente una striscia sfumata blu riproposta anche sulle maniche. La seconda maglia è bianca con una grafica a linee oblique spezzate ad “effetto pioggia”.

Casa

Trasferta

FC Tokyo

La prima maglia della squadra della capitale nipponica è come da tradizione a strisce blu e rosse con accenti gialli. La seconda è bianca con strisce orizzontali blu e rosse e accenti neri.

Casa

Trasferta

Urawa Red Diamonds

I “Diamanti” di Saitama indosseranno una prima divisa interamente rossa con colletto bianco-rosso. La maglia da trasferta è bianca con delle larghe strisce verticali in grigio chiaro.

Casa

Trasferta

Vissel Kobe

La squadra di Iniesta e compagni indosserà una prima divisa interamente amaranto con applicazioni bianche su colletto e maniche. Una seconda divisa bianca e applicazioni amaranto e infine una terza divisa nera con applicazioni gialle. Tutte le maglie presentano una striscia a V tono su tono sul retro appena sotto il numero.

Casa

Trasferta

Terza

Yokohama F·Marinos

La squadra aziendale della Nissan indosserà una prima maglia celebrativa ispirata a quella indossata nel 1992. La maglia è blu con accenti bianchi e rossi su colletto e maniche e un motivo a scacchi sfumato sui fianchi che è l’elemento che lega questa divisa a quella di 30 anni fa. La seconda maglia è bianca e presenta sullo sfondo tono su tono la grafica da catalogo Adidas, modello Condivo ’21. Strisce adidas e logo sono dorati ad impreziosire la natura celebrativa della collezione.

Casa

Trasferta

