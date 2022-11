Le maglie dei Mondiali 2022 in Qatar, quali sono le più belle?

È appena iniziato il campionato mondiale di calcio 2022 in Qatar, il primo della storia a non disputarsi nei mesi estivi e il primo in un Paese arabo. Per un mese intero quasi tutte le stelle del calcio delle 32 nazionali partecipanti saranno impegnate nei moderni stadi di Doha e dintorni, con l’obiettivo di conquistare l’ambito titolo di “campioni del mondo”.

Potevamo farvi mancare una rassegna con tutte le maglie dei Mondiali 2022? Partiamo subito con i Gironi A e B.

Girone A

Qatar – Nike

Il Qatar, il Paese che ospita i Mondiali, si presenta al via con due maglie realizzate da Nike. La divisa home è granata con i loghi al centro e un motivo a punte bianche che riprende la bandiera nazionale. Sulla maglia away è disegnata una fantasia color sabbia per simboleggiare il paesaggio desertico e ricordare anche la raccolta delle perle.

Sul retro di entrambe le divise è stampato il nome del Paese in lingua araba.

Ecuador – Marathon

Sono tre le divise disegnate dal brand Marathon Sports per l’Ecuador. Prima maglia ovviamente gialla con un motivo a zig-zag frontale e il colletto a girocollo blu navy e rosso. La casacca away si distingue per il motivo Inca disegnato sul davanti e ispirato ai costumi locali, mentre la terza è bianca con un pattern a righe verticali impresso nel tessuto.

Tutti i kit hanno in comune la sagoma dell’Ecuador stampata sul retro del colletto con le coordinate dell’equatore, la bandiera nazionale sui bordi delle maniche e il nome del Paese sudamericano stampato in più lingue sul bordo interno.

Olanda – Nike

Il tradizionale arancione dei Paesi Bassi è rappresentato in diverse tonalità che mescolandosi fra loro evocano la criniera di un leone, il simbolo storico del Paese. Lo stemma con il leone rampante e l’acronimo KNVB sono impressi all’interno di uno scudetto nero.

La divisa away mantiene lo stesso template di base, ma si colora di blu con inserti neri e finiture arancio fluo.

Senegal – Puma

I colori della bandiera nazionale sono i protagonisti sulla nuova maglia del Senegal realizzata da Puma. Il tricolore verde, giallo e rosso decora la grande “V” sul petto, il colletto e l’orlo delle maniche. In trasferta la divisa è verde con una banda centrale più scura su cui è disegnato un riquadro che contiene il numero dei giocatori.

Girone B

Inghilterra – Nike

Impossibile non pensare alla divisa di Euro ’96 guardando la nuova maglia dell’Inghilterra, bianca con le spalle investite da una grafica in varie tonalità di blu. In trasferta la divisa è rossa con un colletto a polo blu che sollevato svela la scritta “3 Lions”.

Iran – Majid Sport

Due maglie semplici per l’Iran che si è affidato al marchio locale Majid Sport. Su entrambe spiccano i dettagli tricolori sul colletto e sulle maniche, quest’ultime sono anche ricoperte da una fantasia ispirata al ghepardo persiano, una specie che attualmente vive solo nel paese asiatico.

Stati Uniti – Nike

Gli Stati Uniti, la nazione che ospiterà la prossima edizione dei mondiali, si sono presentati in Qatar con una maglia piuttosto basica nel consueto template Nike di questa stagione. Colore bianco, stemma extralarge sul petto e inserti in contrasto sotto il colletto e sulle maniche. Interessante l’assenza dello swoosh di Nike sul fronte della maglia, lo ritroviamo invece sulla manica sinistra.

La divisa away è blu con una fantasia tie-dye tono su tono che la ricopre per intero.

Galles – Adidas

Domina il rosso sulla maglia home del Galles, caratterizzata da una serie di strisce verticali seghettate che decorano la parte frontale e le maniche. Il colletto è a girocollo colorato di verde e bianco per richiamare tutte le tinte della bandiera gallese.

Debutta il nuovo logo di Adidas con le iconiche tre strisce, ma senza il nome del brand tedesco. La divisa da trasferta, bianca di base, si distingue per il bordo del colletto decorato da triangoli rossi e verdi, un motivo ripreso anche sui fianchi.

Girone C

Argentina – Adidas

Per la rincorsa al terzo titolo mondiale dell’Argentina capitanata da Leo Messi, Adidas ha presentato una maglia albiceleste con le tradizionali righe verticali accompagnate da tocchi di nero sul colletto e sui bordi delle maniche. Particolari le strisce centrali sul retro che richiamano la bandiera del Paese insieme alla stampa del Sol de Mayo.

E sono proprio i raggi del sole a ispirare la grafica della maglia away tinta di viola e indaco.

Arabia Saudita – Nike

Un kit bianco e uno verde per l’Arabia Saudita firmata Nike. Sulla prima maglia compaiono sullo sfondo una serie di riferimenti al Paese arabo, mentre sul retro del collo è stampato l’emblema dell’Arabia Saudita con le due spade incrociate ai piedi di una palma.

La divisa away mostra una grafica astratta in due tonalità di verde ispirata al kit da trasferta del 2018.

Messico – Adidas

Finalmente torna il verde sulla prima maglia del Messico marchiata Adidas! La grafica sullo sfondo è ispirata a Quetzalcóatl, il dio del serpente piumato. Lo stesso dio è omaggiato con i disegni che ricoprono la parte frontale e le maniche della maglia away, questa color crema con dettagli rosso scuro.

Polonia – Nike

Guidata dal bomber Robert Lewandowski, la Polonia arriva in Qatar con una maglia bianca caratterizzata da una fantasia sulle maniche che vuole simboleggiare le piume di un’aquila, lo stemma del Paese, simbolo secolare della sovranità e dell’unità polacca.

Dal sapore vintage e classico la divisa away rossa con un colletto a girocollo bianco.

Girone D

Francia – Nike

Colori blu scuro e oro per i campioni in carica della Francia. La maglia casalinga nel consueto template Nike 2022-2023, presenta un colletto alla coreana chiuso da un bottone e la bandiera tricolore sull’orlo delle maniche.

Più estrosa la divisa away con un’interessante stampa ispirata al Toile de Jouy, il tessuto tipico francese con decorazioni che illustrano la storia della Francia.

Australia – Nike

Un mix di varie tonalità di giallo con finiture verdi caratterizza la maglia dell’Australia firmata Nike. Il kit away è invece blu con inserti verde acqua e lo stemma dei Socceroos monocromatico.

Danimarca – Hummel

Ha fatto scalpore la scelta della Danimarca e di Hummel che si sono presentati al via della manifestazione in Qatar con tre maglie monocromatiche, nella quale anche i loghi sono quasi invisibili. Un modo per protestare contro la morte dei lavoratori immigrati nei cantieri dei mondiali: “Non vogliamo essere visibili durante un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Sosteniamo la nazionale danese fino in fondo, ma questo non significa sostenere il Qatar come nazione ospitante”, è la dichiarazione del marchio Hummel.

Il template delle divise si rifà al design del 1992 per celebrare i 30 anni dal clamoroso trionfo nel campionato europeo.

Tunisia – Kappa

L’unica nazionale griffata Kappa, la Tunisia, arriva ai mondiali con tre maglie Kombat che condividono lo sfondo di base: un disegno ispirato ad un’armatura storica attribuita ad Annibale.

Girone E

Spagna – Adidas

Le furie rosse della Spagna indossano una maglia completamente rossa come da tradizione con rifiniture blu navy e gialle. Sul petto a sinistra fa il suo esordio il nuovo stemma della federazione.

La seconda maglia è celeste chiaro con una grafica astratta sulla parte anteriore e sulle maniche che richiama il logo dei mondiali del 1982, l’ultimo ospitato dalla Spagna. I loghi sono posizionati al centro della maglia e le strisce Adidas sulle spalle richiamano i colori della bandiera nazionale spagnola.

Costa Rica – New Balance

Le maglie del Costa Rica presentano un look da catalogo, semplice e pulito. Al nuovo stemma della federazione fanno compagnia rifiniture bianche e blu su colletto e polsini delle maniche. Sul retro delle maglie all’altezza della nuca campeggia in oro l’acronimo della federazione (FCRF).

Germania – Adidas

Nonostante il design a banda verticale, atipico per la Germania, in realtà esso è ispirato a quello della prima maglia ufficiale della storia della nazionale nel lontano 1908. I loghi DFB e Adidas dorati sono posizionati al centro del petto. I dettagli applicati sul girocollo e sui lati riprendono i colori della bandiera nazionale tedesca.

La seconda maglia è nera anch’essa con loghi dorati e presenta una grafica rosso Borgogna sulla parte anteriore e sulle maniche che richiama in chiave stilizzata e moderna il logo della federazione tedesca (DFB).

Giappone – Adidas

La nuova maglia home del Giappone è blu e presenta sulla parte anteriore e sulle maniche una grafica in bianco che richiama l’effigie di una gru origami, omaggio sia allo stemma della federazione che alla cultura giapponese. Il retro è interamente blu e presenta la consueta bandiera giapponese sul retro del colletto.

La seconda maglia è bianca con la grafica origami vista in precedenza sulle maniche in colorazione blu e rossa. Colletto, polsini e rifiniture in blu navy.

Girone F

Belgio – Adidas

I Diavoli Rossi del Belgio si fanno notare per le fiamme che avvolgono le maniche della maglia casalinga, le stesse sono poi riprese sui calzettoni per un kit davvero d’impatto. La divisa away è invece bianca con i bordi e i loghi colorati, le tinte si ispirano a Tomorrowland, il festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2005.

Canada – Nike

Seconda partecipazione ai mondiali per il Canada dopo la presenza a Mexico ’86. Per il grande ritorno però non sono state concepite nuove divise, i canadesi infatti sono arrivati in Qatar con le maglie basiche dello scorso anno: kit home rosso, kit away bianco, davvero poco per una vetrina così importante.

Marocco – Puma

La nuova maglia del Marocco è chiaramente ispirata a quella indossata nel 1998, anche all’epoca firmata Puma. Colore rosso, sul petto è attraversata da una banda verde interrotta al centro per fare spazio al logo dello sponsor tecnico.

La divisa da trasferta è bianca con una grafica frontale ispirata allo zellige, un’arte decorativa caratteristica dell’architettura del Marocco.

Croazia – Nike

Non mancano gli scacchi rossi e bianchi sulla prima maglia della Croazia, seppur disposti in maniera non omogenea e con ampi spazi bianchi per fare posto ai loghi e alla stampa di nomi e numeri. Il motivo a scacchi è presente parzialmente anche sulla casacca away colorata di blu e azzurro.

Girone G

Brasile – Nike

Pattern “animalier” per il Brasile che sfoggia su entrambe le maglie una trama ispirata al giaguaro, il felino americano che sopravvive soprattutto nel bacino amazzonico. La maglia casalinga è gialla con tocchi di verde e blu sul colletto e sul bordo delle maniche. Divisa da trasferta blu con la grafica sfumata più evidente sulle maniche.

Serbia – Puma

La prima maglia della Serbia ai Mondiali è rossa con inserti dorati, sullo sfondo compaiono una serie di croci stilizzate in riferimento allo stemma del Paese e in particolare alla croce serba. L’oro è presente anche sulla divisa away con il consueto disegno sul petto che caratterizza tutte le maglie da trasferta di Puma, in questo caso ispirato agli stemmi del monumento dedicato al principe di Serbia Mihailo Obrenović.

Svizzera – Puma

Una serie di strisce orizzontali decorano la nuova maglia della Svizzera che mostra come di consueto sia la bandiera nazionale, sia lo stemma della ASF/SFV. Le righe compaiono anche sulla divisa away, questa volta tinte di grigio chiaro, al centro c’è un riquadro dove è stampato il numero dei giocatori.

Camerun – One All Sports

L’ultima nazionale ad aver presentato le maglie per i Mondiali è stata il Camerun, complice un cambio di sponsor tecnico dell’ultimo minuto da Le Coq Sportif al brand One All Sports. Un cambio che ha già avuto strascichi legali fra il marchio francese e la federcalcio camerunense.

Le tre nuove divise del Camerun condividono lo stesso template con una sorta di “corazza” disegnata frontalmente, sul bordo delle maniche compare il tricolore verde, rosso e giallo della bandiera nazionale.

Girone H

Portogallo – Nike

Look inedito per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la maglia home stile AS Monaco vede il rosso e il verde divisi in diagonale, sia sul fronte che sul retro. Le tinte della bandiera portoghese colorano anche la fascia centrale che caratterizza la divisa away.

Ghana – Puma

La tradizionale stella nera è la protagonista della nuova maglia del Ghana dipinta di bianco, sul bordo delle maniche sono ripresi i colori della bandiera: rosso, giallo e verde. La divisa away è rossa con il badge al centro che nella grafica vuole ricordare i motivi geometrici del Kente.

Uruguay – Puma

Stile vintage per l’Uruguay la cui maglia è celeste con bordi bianchi su colletto – chiuso da un bottone – e sulle maniche. In trasferta la divisa è bianca con inserti celeste e il consueto riquadro centrale su cui sono stampati la bandiera del Paese e la scritta dorata “Uruguay”.

Corea del Sud – Nike

Design personalizzato anche per la Corea del Sud, la maglia casalinga è rossa con un colletto nero e una grafica tono su tono sulle spalle che richiama la tigre asiatica. La divisa away nera è decorata da una serie di pennellate artistiche con i colori dell’emblema coreano: il rosso e il blu rappresentano il simbolo Tae-Geuk, il giallo i petali di ibisco.

Articolo di Filippo Corbellini e Matteo Perri