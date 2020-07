Sobrietà e tradizione per le maglie del St. Pauli 2020-2021

Voliamo in Germania, più precisamente ad Amburgo nel famoso quartiere di St. Pauli, dove la squadra più iconica e più cult dell’intera nazione ha presentato, in collaborazione con Under Armour, le divise per la stagione 2020-2021 che disputerà in 2. Bundesliga.

Prima maglia St. Pauli 2020-2021

Per la stagione 2020-2021 il St.Pauli ha optato per un home kit sobrio e tradizionalista, in termini di colori e pattern: la maglia casalinga si presenta nel classico colore marrone con inserti crema sulle maniche e sul colletto.

Il brand americano però non ha lesinato dettagli: le cuciture sono di color oro cosi come è iconica la presenza sul retro, a fondo maglia, di un inserto arcobaleno, volto a ricordare i valori antirazzisti, antifascisti, antisessisti e contro l’omofobia che il club e i tifosi hanno fatto propri dagli anni ’80.

Proprio il St. Pauli fu il primo club professionistico a bandire l’ingresso nel proprio stadio di tifosi di estrema destra.

Il kit casalingo si completa con pantaloncini crema e inserti marroni sul retro, e calzettoni marroni, con inserto crema e oro.

Seconda maglia St. Pauli 2020-2021

Passando alla divisa da trasferta, essa si presenta con il medesimo template ma con i colori invertiti rispetto alla home version: maglietta crema con inserti marroni sulle maniche e sul colletto a V. Sul retro sempre presente la patch arcobaleno.

Completano l’away kit i pantaloncini marroni e i calzettoni crema con inserto marrone/oro.

Che ne pensate del lavoro fatto da Under Armour per il St.Pauli 2020-2021? Sposate il tradizionalismo di queste divise o preferivate dei kit più “azzardati” (come tre anni fa) per il club più cult di Germania?