Le maglie della Ternana 2022-2023 a 50 anni dalla promozione in Serie A

Nel giorno del 50° anniversario della storica promozione in Serie A, conquistata il 18 giugno 1972, la Ternana ha presentato le nuove maglie 2022-2023 in una cerimonia tenutasi sul prato dello stadio Liberati. Proprio lì dove cinquant’anni fa i rossoverdi sconfissero il Novara 3-1 guadagnandosi l’ascesa alla massima serie per la gioia di una città intera.

Prima maglia Ternana 2022-2023

Nella nuova maglia casalinga della Ternana si cela allora l’omaggio a coloro che scrissero pagine di storia, sulle strisce rosse compaiono in sublimatico i nomi della rosa 1971-1972, compresi l’allenatore Corrado Viciani e il presidente Giorgio Taddei. Le strisce verdi, invece, sono caratterizzate da un pattern tono su tono che vuole richiamare la pressa di Terni, simbolo della memoria industriale della città, ora orgogliosamente esposta in piazza Dante.

L’anniversario della promozione in Serie A è ricordato anche dagli anni “1972-2022” apposti sotto il logo dell’associazione Terni col Cuore, di fianco al quale è ricamato lo stemma della Ternana poggiato sul simbolo della Viverna. Altri dettagli sono il motto “Piv dvri dell’acciaio” stampato all’interno del colletto a girocollo, la frase “Hic Svnt Ferae” sul retro e i nomi e numeri gialli come nella passata stagione.

Seconda maglia Ternana 2022-2023

La maglia da trasferta è bianca con uno scollo a V rifinito dai colori sociali, il pezzo forte del design di Macron sono le “ali” rossoverdi che si congiungono sul petto. Qui la Viverna cambia posto e si colloca sulle maniche, anch’esse bordate di rossoverde.

Terza maglia Ternana 2022-2023

La terza maglia è invece un omaggio ai tifosi della Ternana, in particolare alla curva est e alla curva nord. Sullo sfondo total black risaltano gli striscioni rossoverdi simbolo dei due settori del tifo organizzato. Il modello è identico a quello away, anche qui abbiamo il collo a V e l’orlo delle maniche decorato dalle tinte del club.

Come evidenziato sul sito ufficiale della Ternana, sulle maglie protagoniste dell’evento è stata apposta la targhetta “Limited Edition” per essere messe all’asta a partire da lunedì 20 giugno. Il ricavato sarà utilizzato dall’associazione Terni Col Cuore a supporto delle iniziative benefiche in essere sul territorio.

Come giudicate le novità di Macron per le maglie della Ternana 2022-2023?