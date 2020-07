I 125 anni del West Ham celebrati sulle maglie 2020-2021

Il West Ham United celebra il 125° anniversario nelle nuove maglie 2020-2021, realizzate con un look classico, ma al tempo stesso moderno, che richiama le divise indossate dagli “Hammers” nei gloriosi e vincenti anni ‘60, grazie un motivo mélange che replica l’aspetto delle maglie di quegli anni.

Il kit inoltre è stato progettato consultando i tifosi e così ne parla l’attuale capitano e tifoso del club, Mark Noble:

Mentre tutti vogliamo vivere un futuro di successi, il West Ham United è un club che ricorderà sempre il suo passato e renderà omaggio alla sua eredità, e questo kit lo fa perfettamente.

Prima maglia West Ham 2020-2021

La maglia, targata Umbro, è tradizionalmente bordeaux (claret) con maniche celesti (che ritornano dopo due anni di assenza) e polsini bordeaux completata da un colletto a girocollo celeste.

I loghi della maglia sono celesti, ad esclusione del main sponsor “betway” che è in bianco. Lo stemma societario appare in una versione celebrativa ricamata bicolore con una coccarda in cui è inscritta la frase “1895 – 125 years – 2020”.

Il retro della maglia è bordeaux e presenta all’altezza del colletto il logo degli “hammers” impreziosito dal “125”, gli anni del club.

I pantaloncini sono bianchi e presentano un doppio bordino laterale bordeaux e celeste. Lo stemma societario è sempre bicolore ma non presenta l’insegna celebrativa della maglia.

I calzettoni sono bianchi, attraversati da una striscia orizzontale bicolore bordeaux e celeste, i loghi Umbro e la scritta “WHU” sul retro sono bordeaux.

Maglia portiere West Ham 2020-2021

La nuova maglia dei portieri è verde con inserto sulle spalle verde chiaro attraversato da una sottile striscia nera. Il logo Umbro e lo stemma (su sfondo verde chiaro) sono bianchi e lo sponsor ”betway” è in nero. Il retro della maglia è verde mentre il logo degli “hammers” è bianco.

I pantaloncini e i calzettoni sono verdi, quest’ultimi presentano un risvolto verde chiaro, i loghi sono bianchi.

Che ne pensate del lavoro di Umbro per il West Ham 2020-2021?