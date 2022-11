US Pergolettese, le maglie celebrative per i 90 anni

Fondata il 18 novembre 1932, l’Unione Sportiva Pergolettese che milita nel girone A della Serie C, ha da poco festeggiato i novant’anni dalla fondazione.

Per l’occasione il club di Crema ha realizzato delle maglie celebrative, ideate e disegnate dal graphic designer e tifoso Christopher Loretti e realizzate dallo sponsor tecnico SportTeam.

Fonte d’ispirazione per queste divise celebrative è la stagione 1975-76 , che vide la Pergolettese (poi rinominata in Pergocrema) essere promossa per la prima volta nella sua storia in Serie C.

La maglietta del 90° si presenta partita alternata in giallo e blu navy, con una particolare texture ad impreziosirla. Il motivo grafico ripetuto più volte sulla parte frontale della casacca è un elemento distintivo e significativo per il Pergo e la sua gente, si tratta infatti del parapetto presente sul ponte della roggia Cresmiero nei pressi del quartiere popolare Pergoletto, luogo in cui venne fondata la società canarina.

Il colletto si presenta a polo, anch’esso diviso a metà giallo e blu, con chiusura a bottone, per conferire eleganza alla maglietta. All’interno è presente la frase/motto del fondatore Aldo Bertolotti: “Siamo nati come squadra di battaglia prima ancora che di rango. Ecco le nostre dimensioni: Coraggio e Battaglia”.

Sul cuore è ricamato lo stemma celebrativo della squadra, che riprende quello storico con l’aggiunta del numero 90°, ornato con l’alloro e le annate 1932 – 2022. I bordi delle maniche sono in maglieria a costina e alternati nella colorazione, blu sulla manica destra e giallo sulla manica sinistra. Sul petto a destra è collocato il logo del fornitore ufficiale SportTeam, mentre al centro trova spazio il main sponsor Bowling Pegaso.

Passando alla parte posteriore della maglietta, appena sotto il colletto, sono riportate le parole Coraggio e Battaglia che identificano lo spirito del Pergo. Numeri e nomi sono bianchi bordati di blu; utilizzano un font squadrato, ma allo stesso tempo non spigoloso, per riprendere lo stile delle numerazioni degli anni ’70 e per far si che si adattasse ad una divisa celebrativa. Sul fondo della casacca è apposto il co-sponsor Nuova Co.Ro.Fer.

A completare la divisa ci sono i pantaloncini blu navy, sui quali è ricamato a destra il logo celebrativo, mentre a sinistra è presente il numero in giallo. I calzettoni sono disponibili in due colorazioni, gialli o blu navy, in base all’occorrenza.

Per i portieri sono previste due casacche, una rossa e una verde, che presentano lo stesso template e le medesime caratteristiche della maglia gialloblù dei giocatori di movimento. È presente anche un versione della maglietta priva di sponsor, con la quale sono stati omaggiati gli ex calciatori storici della Pergolettese/Pergocrema durante gli eventi ed iniziative per festeggiare i 90 anni del club.

La divisa celebrativa della Pergolettese è stata indossata in due occasioni, in trasferta contro la Pro Vercelli e in casa contro la Virtus Verona.