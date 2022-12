Cambiano le regole delle divise in Serie A dal 2023-2024

Novità in arrivo in Serie A, con il comunicato 107 del 23 Dicembre, la Lega Serie A ha pubblicato il nuovo regolamento delle divise da gioco per la stagione 2023-2024.

Dopo aver vietato le maglie verdi perchè creavano problemi con gli spazi pubblicitari virtuali in campo, la novità principale riguarda l’invito ad avere un’opzione monocolore per le divise da trasferta, una norma che sarà poi obbligatoria dal 2024-25: “È preferibile la predisposizione anche di opzioni monocolore per le divise da gioco away e per le eventuali altre dei calciatori di movimento, laddove le stesse prevedano colori diversi tra loro per maglia, pantaloncino e calzettoni. Quest’ultima disposizione diventerà obbligatoria a partire dalla s.s. 2024-2025”.

3 kit per i portieri

Diventa obbligatorio avere tre divise per i portieri, attualmente il regolamento ne prevede due: “Le squadre devono avere almeno tre divise portieri chiaramente in contrasto fra loro ed in contrasto con le divise dei calciatori di movimento e comunque almeno due diverse da quest’ultime”.

Articolo 10 – Elementi decorativi

Nel nuovo regolamento è stato introdotto l’articolo 10 sugli elementi decorativi delle casacche che riportiamo integralmente.

Gli elementi decorativi sulle divise da gioco possono:

rappresentare lo stemma o parte di esso, il nome, il soprannome o l’abbreviazione della Società, o un simbolo ad essa chiaramente ed inequivocabilmente riconducibile;

essere rappresentativi di un particolare evento celebrativo del Club;

riprodurre elementi figurativi, di design o figure geometriche.

Ciascuno degli elementi di cui sopra dovrà essere alternativo rispetto agli altri, ovvero ciascuna divisa da gioco potrà riportare solo una tipologia degli elementi decorativi sopra elencati.

Laddove siano previsti degli elementi decorativi sulla divisa da gioco, gli stessi:

non devono includere numeri, lettere o combinazioni di numeri e lettere;

non devono rappresentare o richiamare in alcun modo marchi e/o prodotti commerciali;

devono essere realizzati in modalità tono su tono, jacquard o embossing;

non devono compromettere in alcun modo la predominanza cromatica della divisa;

devono garantire la leggibilità di nomi e numeri.

Sarà consentita la riproduzione di elementi figurativi, di design o figure geometriche anche in contrasto cromatico, solo ed esclusivamente nel caso in cui gli elementi decorativi:

non compromettano in alcun modo ed in maniera inequivocabile la predominanza e l’equilibrio del design della divisa da gioco;

garantiscano la leggibilità di nomi e numeri

Le restanti regole sono identiche a quelle già in vigore per le maglie della Serie A 2022-2023, fra le quali ricordiamo l’obbligo di avere una divisa prevalentemente scura e un’altra chiara, proprio come nelle norme FIFA per i mondiali. I numeri dei giocatori, inoltre, non possono essere di colori fluorescenti, dorati o in argento.

Il regolamento completo è scaricabile sul sito ufficiale della Lega Serie A.