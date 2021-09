Il Pescara riparte con le maglie 2021-2022 firmate Erreà

Smaltita la delusione per la retrocessione in Serie C, il Pescara è ripartito insieme a Erreà con le nuove maglie per la stagione 2021-2022 presentate ad agosto.

Tre le proposte del brand emiliano per il Delfino nell’anno in cui si celebrano i dieci anni di sponsorizzazione consecutiva. Per l’occasione all’interno del colletto di ogni casacca è disegnata una grafica con gli stili delle righe biancazzurre usate nel corso degli anni.

La maglia casalinga è legata alla tradizione e ripropone le strisce verticali biancazzurre con un motivo geometrico tono su tono, da evidenziare anche i loghi Erreà ripetuti lungo le maniche, un particolare ripreso anche sui pantaloncini.

Colorata e d’impatto è la maglia da trasferta nel suo brillante arancione, il colletto è azzurro a girocollo, sempre azzurri sono il bordo delle maniche e gli inserti sui fianchi. Infine la terza con un disegno che riprende una divisa Puma del 1999-2000, i colori sono il blu navy, il bianco e il rosso.

Erreà ripropone anche per il Pescara il nuovo tessuto Ti-Energy 3.0 antibatterico, lo stesso usato per le maglie del Parma. Come giudicate le nuove maglie del Pescara 2021-2022?