Le nuove maglie della MLS 2023, tra natura, storia e comunità locali

Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio è andata in scena la prima giornata della 28ª edizione della Major League Soccer, il massimo campionato nord-americano di calcio.

Tra le novità di quest’anno la più importante è sicuramente la notizia dell’ingresso del St. Louis City nella Western Conference che quindi porta il numero di partecipanti totale da 28 a 29 e il conseguente passaggio di Nashville nella Eastern Conference per bilanciare il numero totale delle franchigie partecipanti. Il format è sempre lo stesso (stagione regolare, playoff) così come anche la curiosa scelta da parte dei club, in accordo con lo sponsor Adidas, di presentare ogni anno una sola nuova divisa (St. Louis City SC ne avrà due nuove in quanto esordiente) a cui è associato un soprannome che ne racchiude il significato.

Tutti i 29 club avranno sulla manica sinistra la patch della Apple TV, exclusive broadcasting della MLS 2023, in un colore diverso.

A proposito di Adidas, è notizia di pochi giorni fa il rinnovo della partnership tra MLS e Adidas fino al 2030 a circa 830 milioni di dollari (contratto di 6 anni), una cifra enorme ma che divisa per ogni anno di sponsorizzazione e per le 29 squadre porterà circa 4,7 milioni di dollari nelle casse delle società sportive.

Ora però pensiamo alle cose serie e passiamo in rassegna tutte le nuove divise Adidas per la stagione 2023 della MLS. Se prima di iniziare avete bisogno di un piccolo ripasso, recuperate l’articolo con le maglie della MLS 2022.

EASTERN CONFERENCE

Atlanta United

The 17’s Kit. Un ritorno a dove tutto è iniziato. La prima maglia, riportando l’iconico design a 5 strisce (2 nere, 3 rosse), incarna lo spirito del ’17. La società fu infatti fondata nel 2014 ma si deve al 2017 l’inizio della sua attività sportiva e l’esordio nella MLS.

Charlotte FC

The Crown Jewel Kit. La seconda maglia si ispira alle origini reali e al nome della città di Charlotte, in onore di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, divenuta regina consorte di Gran Bretagna l’anno precedente la fondazione della città. La base viola scuro e il pattern formato da corone reali tono su tono insieme al blu e al fucsia creano un look moderno ma di grande eleganza.

Chicago Fire FC

A Kit for All. Una divisa per tutti, per tutta la comunità di Chicago. Questa seconda maglia è ispirata ai colori e agli stili della street art cittadina attraverso un pattern composto da parallelogrammi rossi e celesti che coprono la parte anteriore della maglia e le maniche. Logo Adidas e stemma del club sono posizionati al centro della maglia.

Cincinnati FC

River Kit. La prima divisa blu del Cincinnati presenta una grafica che richiama la forma e il dinamismo del fiume Ohio che taglia in due la città. Sul retro, all’altezza del collo, un logo rappresentante il ponte più celebre di Cincinnati (il ponte Roebling) viene utilizzato come simbolo della sua categoria, rappresentante di tutti i ponti che collegano le comunità cittadine della regione.

Columbus Crew

VeloCity Kit. La seconda maglia dei Columbus Crew è stata progettata per catturare, utilizzando una grafica sfocata che evoca l’effetto della velocità, l’essenza dinamica ed energica di questa città.

D.C. United

The Cherry Blossom Kit. La nuova seconda divisa del D.C. United incarna lo spirito di inclusione, amicizia e bellezza attraverso la raffigurazione del fiore per eccellenza, “il fiore di ciliegio“. Non tutti sanno che infatti Washington è famosa per ospitare eventi e manifestazioni durante la fioritura dei ciliegi a primavera.

Inter Miami CF

La Noche. La nuova seconda maglia è ispirata all’oceano di notte. La silhouette delle onde tono su tono richiamano le famose spiagge della Florida, i colori della maglia invece le frenetiche ore notturne rese celebri da film, serie televisive e videogiochi di successo.

Montréal CF

Il caso del Montréal è curioso. Ci si aspettava la presentazione della nuova maglia home 2023. Come parte della strategia relativa al cambio di identità da “Impact” (la vecchia denominazione) a “Club de Foot Montréal” la società era intenzionata ad aggiungere sulla maglia home un’iscrizione in una lingua indigena. Il problema si è posto nel momento in cui le trattative con le comunità indigene si sono prolungate più del previsto costringendo la società a posticipare la presentazione della maglia. In aggiunta a ciò, i malumori della fanbase riguardo il nuovo stemma (quello dello scorso anno) hanno spinto la dirigenza a fare un passo indietro ritoccando e rinnovando lo stemma canonico del club (quello di ormai 3 anni fa). Risultato, il club giocherà la stagione con la maglia grigia away marmorizzata di blu dello scorso anno ma con il logo nuovo del 2023.

Nashville SC

The Man in Black Kit. Nashville è soprannominata la città della musica, nonché capitale della musica country e sede di numerose case discografiche. Alla città di Nashville è legata la carriera del re del country, Johnny Cash. A vent’anni dalla sua morte Nashville ricorda l’iconico Cash con una elegante seconda maglia nera con dettagli grigi.

Il nero della maglia non è casuale infatti l’artista, in segno di lutto e di protesta contro la povertà, i pregiudizi razziali e tutti i mali della società americana vestiva sempre di nero, motivo per il quale era soprannominato “The Man in Black”. Dal suo soprannome uscì il titolo di un album e la sua prima autobiografia. La maglia è inoltre impreziosita dalla firma dell’artista sul retro del colletto, il che ne fa un vero oggetto di culto.

New England Revolution

Defiance Kit. Lo spirito combattivo della regione del New England e della sua gente è rappresentato dal concept della seconda maglia (il kit della sfida). Una serie di bande oblique sfalsate e sfumate di rosso corrono lungo tutta la maglia. Sul retro del colletto fa la sua prima apparizione uno dei simboli del New England e della sua bandiera, l’albero di Pino.

New York City FC

The Interboro Kit. La nuova prima maglia si ispira all’unione tra le diverse culture che compongono il tessuto sociale, storico e creativo della città di New York. Il club, come la città, è un ricco mosaico di persone con il proprio background più grande della somma delle singole parti. Questo è il motivo per il quale la maglia è caratterizzata da un pattern all-over a mosaico che si ispira alle famose insegne piastrellate della metropolitana di New York.

New York Red Bulls

Daniel Patrick Kit. La nuova maglia home dei Red Bulls è stata creata in collaborazione con lo stilista street e sportswear Daniel Patrick. La maglia, ispirata alla cultura delle “terrace” (spalti) dei New York Red Bulls, presenta una grafica ad effetto vernice nel quale sono presenti le coordinate GPS dello stadio, la firma e il logo di Daniel Patrick.

Orlando City SC

The Wall Kit. La nuova prima maglia si ispira al settore dei tifosi più accesi dell’Exploria Stadium di Orlando. Il motivo a mattoni e i dettagli del muro sul bordo e sul retro del collo simboleggiano la lealtà, la passione e l’energia del tifo di Orlando.

Philadelphia Union

Fight For Philly. La seconda maglia è ispirata al carattere grintoso e determinato della città di Filadelfia. Una grafica mimetica color pastello ricopre la parte anteriore e le maniche. Lo stemma canonico è posto sul retro del collo mentre il simbolo del club, il serpente è posizionato vicino al cuore.

Toronto FC

Club Kit. La nuova prima maglia del Toronto FC onora il quarto pilatro alla base di un club di calcio: I tifosi. La maglia si ricollega a quella del 2017, raccogliendone l’eredità ma il grigio “onice” è in netta prevalenza. Le strisce orizzontali grigio chiaro sono bordate di rosso.

WESTERN CONFERENCE

Austin FC

Las Voces. Le voci, si quelle dei tifosi, questo l’omaggio che il club ha riservato al loro bene più prezioso. La nuova maglia da casa è una rivisitazione del grande classico verde brillante e nero di Austin, con una serie di strisce verticali di diverso spessore a ricoprire la parte anteriore e le maniche. All’interno del colletto la scritta “We will sing with you forever” refrain del canto dei supporters. Sul retro del colletto il monogramma ATX, Austin TeXas.

Colorado Rapids

New Day Kit. Un nuovo giorno implica sempre il tramonto del giorno prima. La nuova seconda divisa è dedicata ai tramonti del Colorado e ai colori del cielo sopra le montagne rocciose. La metafora del “nuovo giorno” serve a ricordare a tutti che c’è sempre un nuovo giorno all’orizzonte e le possibilità per un domani migliore sono infinite. Sul retro del colletto le montagne sono rappresentate in una piccola targhetta dipinta che prende ispirazione dalla street art di Denver.

FC Dallas

Burn Baby Burn Kit. L’FC Dallas celebra, con la sua nuova maglia away, la storia del club. Una rivisitazione moderna dell’era del Dallas Burn (1995-2004), il nome con il quale la squadra era conosciuta prima del cambio di denominazione nei primi Anni Duemila. Il motivo fiammeggiante (che ci riporta alla dolce memoria di quello della nazionale Giapponese) rende omaggio al passato e guarda al futuro, Dallas è infatti considerata una vera fucina di giovani talenti. Sul retro del colletto è rappresentata la metà superiore del vecchio stemma dei Dallas Burn, un toro sputafuoco.

Houston Dynamo FC

El Sol Kit. La grafica della nuova divisa home evoca attraverso l’utilizzo di due toni diversi di arancione una mappa termica, un chiaro riferimento all’esperienza di vita texana e delle sue assolate giornate. Sul retro del colletto un etichetta con il profilo dello stato con sopra il monogramma HD.

Los Angeles FC

Smokescreen Kit. La nuova seconda maglia dei campioni in carica dei Los Angeles FC presenta una particolare grafica che rappresenta una cortina fumogena. Il riferimento è all’attività dei tifosi sulle terrace dopo ogni gol in casa. La frase “Shoulder to shoulder” all’interno del colletto riassume questa visione. L’omaggio del club alla fedeltà dei tifosi è un chiaro riferimento alla cultura e alla strada che la dirigenza vuole intraprendere per portare questo giovane club ai massimi livelli partendo dalla costruzione di una forte fanbase.

Los Angeles Galaxy

LA Kit. Semplicemente la maglia di Los Angeles. La nuova seconda divisa rende omaggio alla cultura della città e ai suoi colori. La base verde e il design della maglia traggono ispirazione dal kit che i Galaxy indossarono al debutto in MLS nel 1996. Il colletto e i polsini delle maniche riprendono il motivo e i colori della bandiera della città di Los Angeles.

Minnesota United FC

Northern Lights Kit. La nuova maglia away del Minnesota United è ispirata ai colori iconici dell’aurora boreale che rappresentano gli elementi naturali dello Stato, la notte, l’acqua e le stelle. La grafica sfumata dona al design un carattere audace e intrigante.

Portland Timbers

Portland Plaid Kit. La nuova maglia home presenta un motivo a quadri che ricorda la più famosa coperta da viaggio. Il plaid è diventato un’icona della città di Portland, fin da quando le comunità dell’Oregon, grandi amanti delle avventure all’aria aperta (per via delle vicine montagne) proclamarono questo utile pezzo di lana come icona del loro stile di vita.

Real Salt Lake

The Beehive State Kit. “Lo Stato dell’Alveare“, cioè lo stato dello Utah è al centro del concept della nuova maglia da trasferta del Real Salt Lake, che presenta un pattern esagonale stilizzato che si rifà alle case delle api, gli alveari appunto. Lo stato dello Utah ha una delle industrie apistiche più grandi e sviluppate del paese, con migliaia di alveari e apicoltori. Questa attività ha portato lo stato ad essere il terzo produttore di miele degli Stati Uniti. Il soprannome è stato adottato ufficialmente nel 1959 in quanto rappresentava l’idea di cooperazione e lavoro sodo dei pionieri che hanno colonizzato la regione.

San Jose Earthquakes

Active Fault Kit. La nuova maglia home dei San José Earthquakes è ispirata dal continuo movimento delle zolle tettoniche (active fault) della Baia di San José. Come successo con il CF Montréal la grafica è la stessa utilizzata da Adidas per la maglia away del Real Madrid 2022-23.

Seattle Sounders FC

The Bruce Lee Kit. Per commemorare il 50° anniversario dalla tragica scomparsa di Bruce Lee e l’uscita del suo iconico film “I 3 dell’operazione Drago” la seconda maglia dei Seattle Sounders è dedicata alla sua immortale eredità. Bruce Lee infatti trascorse gran parte della sua vita adulta a Seattle, qui studiò, aprì la sua prima scuola di arti marziali e si sposò. Il nero, il giallo e il rosso si fondono con il disegno del drago e rimandano alla filosofia delle arti marziali fondata da Bruce Lee, la “Jeet Kune Do“. Lo stemma di questa filosofia è stampato sul retro del colletto.

St. Louis City SC

CITY Kit. La prima maglia si ispira al simbolo più iconico di St. Louis: il Gateway Arch. Invece di rappresentare sulla maglia la silhouette, la grafica mostra i singoli pezzi che compongono l’Arco, rappresentando tutti coloro che hanno collaborato e lavorato insieme affinché questa realtà prendesse forma. Gli accenti blu e gialli sono un omaggio ai colori della bandiera della città.

The Spirit Kit. La seconda maglia è ispirata ai dettagli metallici e al design moderno dello stadio cittadino, il CITYPARK.

Sporting Kansas City

Hoops 4.0. Nell’ultimo decennio le strisce sono diventate sinonimo di Kansas City. Che siano queste orizzontali, verticali, oblique, non importa. La nuova maglia home prende il nome da questo iconico design. Sul retro del colletto è stampata un’etichetta recante l’acronimo del club, “SKC”.

Vancouver Whitecaps FC

Bloodlines Kit. Le maglie possono essere anche un veicolo per le campagne di sensibilizzazione. La nuova maglia home dei Vancouver Whitecaps, in collaborazione con il Canadian Blood Services, coinvolge le comunità dell’area di Vancouver e le educa all’importanza e alla necessità di donare il sangue. Le cinque strisce sulla parte anteriore della maglia rappresentano cinque decenni di storia del club. Le “linee di sangue” sono il filo conduttore che collega generazioni di tifosi. La maglia inoltre presenta un tocco di rosso che simboleggia l’orgoglio delle origini canadesi del club.

Se doveste selezionare un ipotetico podio tra le maglie della MLS 2023, quali divise scegliereste?