Le maglie del Brescia 2021-2022, torna il rosso per la terza divisa

Dopo aver ingaggiato Pippo Inzaghi in panchina, il Brescia punta dritto alla riconquista della Serie A. A vestire le Rondinelle in questo tentativo c’è Kappa che ha svelato le nuove maglie 2021-2022.

In casa la maglia è azzurra con la V bianca che mantiene un angolo ampio non sempre apprezzato dai tifosi, ma che ha il vantaggio di permettere l’applicazione degli sponsor senza intaccarla. Rispetto alla passata stagione il colletto è in contrasto e sullo sfondo sono presenti delle pinstripes tono su tono che caratterizzano tutte le divise della collezione.

Poche sorprese per la maglia away che si conferma bianca, mentre per la terza torna il rosso usato l’ultima volta con Adidas nel 2013-14 con una novità: la V è colorata di azzurro.

Qual è la vostra opinione sulle nuove maglie Kombat per il Brescia 2021-2022?