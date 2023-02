Venerdì 17 febbraio con il match inaugurale tra Kawasaki Frontale e i campioni in carica degli Yokohama Marinos, si aprirà la J1 League 2023, la 31ª edizione del massimo campionato giapponese.

Tra le novità più interessanti ci sono la promozione dell’Albirex Niigata (dopo 5 anni di assenza) e dello Yokohama FC (che ritorna dopo una sola stagione di J2). Non vedremo lo Shimizu S-Pulse e il Júbilo Iwata, le cui retrocessioni sanciscono per la prima volta nella storia del campionato giapponese l’assenza di una squadra della Prefettura di Shizuoka. Inoltre dalla prossima stagione il numero di squadre si amplierà da 18 a 20, motivo per il quale quest’anno ci sarà una sola retrocessione.

Ecco allora che vi sveliamo i design di tutte le divise delle squadre partecipanti.

Albirex Niigata

Sponsor tecnico: Adidas (versione pre-restyling)

Cominciamo con i neo promossi dell’Albirex Niigata che indossano una prima divisa interamente arancione con accenti blu e bianchi e una grafica a strisce verticali tono su tono sulla parte frontale. La seconda divisa è bianca con una grafica a pois blu e dettagli in blu e arancione.

Avispa Fukuoka

Sponsor tecnico: Yonex

Prima maglia blu scuro con strisce sottili verticali argento e blu. La seconda maglia è grigia a strisce verticali blu e grigio scuro. La terza maglia è blu scuro come la prima ma presenta strisce argentate più spesse sul davanti.

All’interno del colletto di tutte le divise è presente una striscia color malva che richiama i colori sociali della vecchia squadra prima del cambio di denominazione. Il design delle maglie è stato inoltre scelto con la collaborazione degli stessi giocatori.

Cerezo Osaka

Sponsor tecnico: Puma

Il concept Puma per tutte le divise del 2023 è “Celebrating the roots” (celebra le radici) e le divise del Cerezo Osaka non fanno eccezione. La prima maglia rosa presenta un design di righe verticali sottili e dettagli blu. Tra le righe è distinguibile tono su tono un pattern che rievoca le forme del fiore di ciliegio in chiave stilizzata.

La seconda maglia è bianca con righe nere e dettagli rosa, mentre la divisa del portiere è nera con righe grigie e dettagli rosa.

Gamba Osaka

Sponsor tecnico: Hummel (nuovo)

La prima maglia mostra le tradizionali strisce nero-azzurre. All’interno delle strisce blu sono presenti delle sottili righe nere. Sia le strisce che le righe verticali sono sfumate verso il basso, inoltre lo stemma è stato spostato al centro del petto.

La seconda maglia è bianca con una grafica in grigio chiaro formata da strisce verticali sovrapposte e spezzate. La divisa da portiere è rossa e segue lo stesso design della prima uniforme ma in due tonalità di rosso.

Hokkaido Consadole Sapporo

Sponsor tecnico: Mizuno

La prima uniforme è stata disegnata da Yosuke Aizawa, direttore creativo del club insieme a Mizuno.

Essendo questo il 27° anno da quando la società ha cambiato nome (prima era Toshiba S.C.) è stato deciso di inserire un totale di 27 strisce verticali, spesse sul davanti, sottili sulla parte posteriore. Inoltre le 12 posteriori sono un chiaro omaggio ai tifosi e al loro sostegno. La maglia è ricoperta da una serie di motivi geometrici che richiamano i fiocchi di neve e gli alberi della foresta, simboli naturali della regione di Hokkaido, i cui confini inoltre sono rappresentati sulla maglia con il disegno della mappa subito sotto il petto.

La seconda uniforme è nera con una grafica astratta che rappresenterebbe le bufere di neve e la polvere di diamanti (riconoscibili le sue forme).

La terza divisa è bianca e rende omaggio al simbolo del club e animale tipico locale, il gufo pescatore di Blakiston. Una serie di ali spiegate corrono dall’altro verso il basso lungo tutta la maglia in una colorazione grigio chiaro che richiama le mimetiche utilizzate per la caccia. Le tre maglie dei portieri ripropongono, in differenti colorazioni, gli stessi elementi delle casacche dei giocatori di movimento.

Kashima Antlers

Sponsor tecnico: Nike

Per la prima volta nella storia del club Nike introduce, sulla prima maglia, un design a strisce verticali rosso scuro. Queste sono composte da piccoli punti che nel loro insieme generano un effetto gradiente donando alla maglia un aspetto moderno e dinamico. Colletto e bordini delle maniche sono in blu scuro. La divisa inoltre reintroduce il colletto, assente dal 2016.

La seconda maglia è completamente bianca (victory white) con accenti e bordini delle maniche blu. Il blu, in una tonalità più chiara (blu cobalto) si ispira a quello utilizzato nella maglia del 1993.

Kashiwa Reysol

Sponsor tecnico: Yonex

La prima divisa è interamente gialla con dettagli neri mentre la seconda è bianca con dettagli blu scuro. Blu è il colore della prima divisa che verrà indossata dal portiere.

Kawasaki Frontale

Sponsor tecnico: Puma

Basandosi anche qui sul concept Puma “Celebrating the roots”, la prima divisa azzurra riporta alla luce il motivo a strisce oblique nere adottato per la prima volta nell’uniforme della stagione 1997. Le stesse maniche sono nere con i bordini bianchi.

Questo originale design trae inoltre ispirazione anche dalla seconda divisa della stagione 2004, quando la squadra riuscì a stabilire il record di 100 punti in campionato che gli valsero la promozione in J1. Le 7 strisce sul davanti rappresentano i 7 distretti della città di Kawasaki che ritroviamo anche sulla seconda divisa bianca (queste sono in una tonalità leggermente più scura) e sulla prima maglia verde del portiere.

Kyoto Sanga

Sponsor tecnico: Puma

Basandosi anch’esse sul concept Puma sopracitato, le divise del Kyoto Sanga si ispirano al loro stemma, una Fenice, e lo ripropongono al centro della maglia in una versione bicolore opposta al design della maglia stessa. Viola e viola scuro per la prima divisa, bianco e grigio per la seconda e celeste e celeste scuro per la divisa del portiere.

Nagoya Grampus

Sponsor tecnico: Mizuno

La prima divisa del Nagoya Grampus è rossa con dettagli e colletto gialli, che riportano alla memoria la divisa con cui vinsero il loro primo titolo, la Coppa dell’Imperatore nella stagione 1995.

La seconda divisa è bianca con dettagli in rosso, grigio e giallo. La divisa del portiere è celeste con dettagli bianchi e colletto giallo. Tutte le maglie sono completamente ricoperte da un pattern composto dall’acronimo del club (NG).

Sagan Tosu

Sponsor tecnico: New Balance

La prima maglia del Sagan Tosu è celeste con dettagli rosa. Rosa sono anche le strisce mimetiche astratte sul davanti e sulle maniche che simulano le piume dell’animale raffigurato nello stemma della città, nonché monumento naturale di tutto il Giappone, il Kachigarasu, cioè la Gazza.

La seconda divisa riprende il motivo mimetico riguardante lo stemma societario ma in una chiave diversa e soprattutto coprendo completamente la divisa.

Sanfrecce Hiroshima

Sponsor tecnico: Nike

La prima divisa è in varie tonalità di viola e combina, attraverso un design ibrido, elementi di varie maglie del recente passato del club, in particolare quelle in cui la società ha vinto gli ultimi tre titoli nazionali. Il motivo a scacchi del 2012, i bordi sfumati e le strisce delle divise del 2013 e del 2015.

La seconda divisa ha ereditato tutti i colori dello stemma in un look pulito e moderno, bianco per la base, viola per gli accenti e lo swoosh dorato creando così un equilibrio cromatico generale.

Shonan Bellmare

Sponsor tecnico: Penalty

Il club festeggia il 30° anniversario da quando è entrato a far parte della J. League nel 1993 e lo fa riproponendo il design a strisce diamantate di quella stagione. I triangoli hanno una differente gradazione di colore verde che è anche il colore principale della maglia.

La seconda divisa riprende lo stesso concept diamantato della prima, questa volta con piccoli rombi di diverse gradazioni di oro pallido che donano alla maglia un senso di lusso ed eleganza.

La prima divisa del portiere è per design uguale alla prima uniforme ma il verde è sostituito da un rosa corallo, chiaro riferimento all’origine marittima della città di Hiratsuka, sede cittadina della squadra.

Tokyo FC

Sponsor tecnico: New Balance

La divisa del FC Tokyo, che festeggerà il suo 25° anniversario nel 2023, continua a seguire la tradizione delle strisce blu e rosse. Tra le strisce è però distinguibile un motivo jacquard ispirato alla moda di strada degli anni ‘90 fungendo da anello di congiunzione tra “passato e futuro, tra analogico e digitale, tra sport e lifestyle”. Le quattro strisce rievocano quelle presenti sullo stemma societario. Il tipo di colletto è un omaggio alle divise degli anni ‘90 quando è nato il club.

La seconda maglia bianca presenta due grandi strisce bordate grigio chiaro sul davanti e due sul retro, in totale 4 come appunto le strisce dello stemma. La divisa del portiere è gialla e presenta un design da catalogo new balance per le maglie da portiere.

Urawa Red Diamonds

Sponsor tecnico: Nike

La prima divisa offre un’affascinante versione della classica maglia rossa del club con spalle e maniche raglan nere. Nella trama della maglia è stampata una grafica diamantata di due diversi toni di rosso che danno origine ad un intrigante effetto di profondità.

Il look semplice ed elegante della seconda maglia celeste e blu è un omaggio alle seconde divise indossate nel 1993 e nel 1994, cioè nei primi anni di vita della moderna J. League.

Vissel Kobe

Sponsor tecnico: Asics

Tutte le divise presentano un motivo a strisce diagonali, adottato per la prima volta nella storia del club. L’effetto gradiente obliquo che si viene a formare tra la parte scura sinistra e quella più chiara della spalla destra è secondo le intenzioni espressione dell’atteggiamento di non arrendersi e continuare a lottare per raggiungere la luce, cioè le vette più alte.

Al centro della divisa, sotto lo sponsor principale, è posizionato come ormai da tradizione un design stilizzato che rappresenta la città natale della squadra, Kobe. La prima divisa è amaranto (come da tradizione), la seconda bianca mentre la divisa del portiere è verde.

Yokohama FC

Sponsor tecnico: Puma

L’uniforme dei neopromossi è un modello di design ibrido che combina bordi e strisce in varie direzioni. Questi elementi così diversi, combinati insieme, esprimono il forte legame tra club e tifosi.

La prima divisa è blu chiaro (l’Hamablue), il quale è accompagnato da dettagli in blu scuro e loghi bianchi. La seconda divisa è bianca con il design a strisce in grigio chiaro mentre la divisa del portiere è rosa scuro.

Yokohama F·Marinos

Sponsor tecnico: Adidas (nuova versione)

Chiudiamo la nostra rassegna con le maglie dei campioni in carica. Nella prima divisa dei Marinos sulla base blu spicca un tricolore che corre verticalmente lungo tutta la divisa, il quale ha una cornice bianca che ne esalta il motivo. Il riferimento è alle numerose bandiere tricolori che sventolano in curva durante le partite casalinghe.

La seconda maglia è interamente bianca con dettagli in nero. Le maglie dei portieri sono quelle da nuovo catalogo Adidas, una versione aggiornata di quelle utilizzate dai portieri partecipanti al mondiale appena trascorso. Per i Marinos è stata scelta la seguente combinazione di colori: il nero per la prima divisa, il giallo per la seconda e il rosa per la terza.

Se doveste selezionare le 3 maglie più belle della J1 League 2023, quali scegliereste?