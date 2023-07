Le maglie della Sampdoria 2023-2024 per la “Signora del Mare”

Nel 2023-2024 il derby della Lanterna non si disputerà sul terreno di gioco, ma a Genova è partita la sfida fra le divise di Sampdoria e Genoa a tema marino. Le onde del mar Ligure sono infatti le protagoniste anche sulle nuove maglie della Sampdoria presentate con lo slogan “Signora del Mare”.

Il riferimento è ad uno scritto di Francesco Petrarca del 1358, in relazione ad un suo viaggio a Genova: “Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, ‘superba’ per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica Signora del Mare”.

Il pattern con le onde del mare

L’inconfondibile prima maglia blucerchiata con lo scudo di San Giorgio al centro è arricchita con un pattern sullo sfondo che ricrea le onde del mare. Il blucerchiato è protagonista anche sul colletto a girocollo e sull’orlo delle maniche, proprio come sulla maglia away dello scorso anno.

La scritta “Signora del Mare” la troviamo all’interno del colletto insieme alla frase “Designed in Bologna”, a rimarcare come ogni capo Macron sia progettato nel quartier generale del brand italiano. Il tema marittimo è presente anche sul font dei numeri che in Serie B sono personalizzati per ogni club, la parte superiore mostra infatti un taglio ondulato a forma di onda.

I pantaloncini e i calzettoni della divisa che i ragazzi allenati da Andrea Pirlo sfoggeranno al Marassi sono entrambi bianchi.

Stile marinaio in trasferta

La divisa da trasferta è bianca con un elegante colletto a polo rigato in maglieria, chiuso da due bottoni, che si abbina al bordo delle maniche. Qui il motivo a onde fa da sfondo solo alla fascia blucerchiata, la parte restante è invece caratterizzata dai simboli dell’ancora e del Baciccia riprodotti con tecnica embossed, a confermare il rapporto con il mare e creando uno stile con forti riferimenti al mondo della moda.

I pantaloncini e le calze del completo away sono blu royal con finiture blucerchiate.

Il blucerchiato in verticale sulla terza maglia

Sulla terza maglia torna il colore nero come nel 2020-21, stagione di esordio di Macron. Qui i pezzi forti sono la fascia blucerchiata in verticale che scorre sul lato destro e lo stemma storico della Sampdoria usato negli anni ’60. I loghi di Macron, il main sponsor e il Baciccia stampato sul retro sono color ambra.

