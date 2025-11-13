NBA – Tutte le nuove maglie della stagione 2025/26

La stagione NBA 2025/26 è ormai entrata nel vivo. Come ogni anno, vediamo tutte le nuove divise che verranno sfoggiate sui parquet americani nei prossimi mesi. Alcune franchigie si sono rifatte completamente il look, altre hanno ritoccato solo la Statement Edition e qualcuno ha rispolverato dei vecchi classici. Ampio spazio verrà dedicato anche alle City Edition, che quest’anno (spoiler) hanno raggiunto un punto di non ritorno. Partiamo subito!

A trent’anni esatti dalla sua prima apparizione, torna la divisa nera a righe rosse dei Bulls, resa leggendaria da Michael Jordan, Dennis Rodman (invitato dalla franchigia per la presentazione) e compagni tra il 1995 e il 1997. Alcuni dettagli, come la scritta frontale “CHICAGO” al posto dell’originale “BULLS”, le spalline rosse invece che bianche e il logo del Jordan Brand, indicano che le nuove uniformi non vengono proposte come Classic Edition, bensì come Statement; ciò significa che verranno indossate almeno per le prossime tre stagioni, diventando a tutti gli effetti il terzo outfit ufficiale della squadra.

Phoenix Suns

Su questa nuova divisa nera, i Suns ripropongono la scritta diagonale “PHOENIX” vista sulla maglia viola da trasferta indossata tra il 2013 e il 2017. L’iconico logo dell’esplosione solare, che domina le altre uniformi principali della squadra, trova posto solo sui pantaloncini. La scia prodotta dal pallone infuocato e i dettagli sui fianchi della maglia sono rappresentati nelle diverse sfumature che, quando il sole sorge sui deserti dell’Arizona, trasformano il viola nell’arancione, gli altri due colori sociali dei Suns. Colori che troviamo, affiancati, sulle spalline della casacca e sui bordi dei pantaloncini.

San Antonio Spurs

Gli Spurs chiudono la bizzarra parentesi “SATX” e rispolverano due elementi grafici abbandonati da tempo, che hanno caratterizzato lunghi tratti della loro storia. Innanzitutto il nome della città, quel “SAN ANTONIO” in stampatello maiuscolo sfoggiato sulle divise da trasferta fra il 1973, anno del trasferimento della franchigia da Dallas, e il 1989. Poi il colore grigio dello sfondo, già utilizzato per l’uniforme casalinga tra il 1973 e il 1977 e ripreso con la divisa Alternate/Statement tra il 2012 e il 2022. Il risultato è una tenuta che sembra completare perfettamente l’identità stilistica della formazione texana.

CLASSIC EDITION

Cleveland Cavaliers

I Cavs riportano in vita, anche se per una sola stagione, l’iconica uniforme blu presentata esattamente vent’anni fa. Indossando questa maglia, che completava alla perfezione il look inaugurato nel 2003, il giovane LeBron James scalò rapidamente le gerarchie della NBA, rendendo i Cavaliers una superpotenza della Eastern Conference e trascinandoli alle Finals nel 2007. Questa divisa, al pari di quella bianca e di quella color vinaccia, fu abbandonata definitivamente nel 2010, quando King James decise di lasciare Cleveland e “portare i suoi talenti a South Beach”.

Dallas Mavericks

Ecco le prime avvisaglie dello stallo creativo raggiunto dal binomio Nike-NBA, di cui avremo ampie conferme da qui in avanti. I Mavs propongono una divisa classica già utilizzata molto di recente, per l’esattezza nella stagione 2020/21. Si tratta dell’uniforme verde indossata per le gare in trasferta dal 1980 al 1991. L’unica differenza, rispetto alla precedente Classic Edition, è rappresentata dal logo Nike, che dal 2022 viene raffigurato nella sua versione old school sulle divise vintage.

Memphis Grizzlies

Anche a Memphis, si torna indietro di cinque anni. Nel 2020/21, i Grizzlies celebravano la loro ventesima stagione nel Tennessee, dopo lo spostamento da Vancouver; ora si apprestano a festeggiare la venticinquesima, ma sempre con la stessa identica maglia: quella nera, indossata da Pau Gasol e compagni durante le partite in trasferta. Non sarebbe servito uno sforzo immane, per proporre una variazione sul tema; perché, ad esempio, non optare per la versione casalinga di quelle divise, che riportava sempre la scritta “MEMPHIS” sul petto, ma che almeno era bianca? Tra l’altro, è esattamente ciò che la franchigia ha pensato l’anno scorso; dopo aver rispolverato l’uniforme verde acqua dei Vancouver Grizzlies nel 2019, cinque anni più tardi è stata la volta della sua controparte casalinga.

Minnesota Timberwolves

La divisa nera dei T’Wolves, utilizzata tra il 1997 e il 2008, è indubbiamente una delle uniformi più amate della storia NBA. Infatti è stata riproposta con grande entusiasmo nel 2018. Con quella Classic Edition addosso, Derrick Rose ha scritto la pagina più emozionante della sua sfortunata carriera, guidando i Timberwolves alla vittoria sugli Utah Jazz con una prova da 50 punti e scoppiando in lacrime nel post-partita. Nel 2025, Minnesota ripropone la stessa identica divisa, con l’unica variazione rappresentata dal vecchio logo Nike. Anche in questo caso, sorge spontanea una domanda: perché non optare per la versione blu , oppure bianca, delle maglie rese celebri da Kevin Garnett a cavallo tra i due millenni? Due livree presentate nel 1996, delle quali si sarebbe potuto quindi celebrare il trentennale.

Philadelphia 76ers

La divisa più amata nella storia dei Sixers, quella con cui Allen Iverson si è trasformato in un’icona globale, viene rispolverata per la prima volta come Classic Edition. L’uniforme originale, che virava bruscamente dallo storico look della squadra, fu presentata nel 1997. La versione riproposta oggi è quella aggiornata nel 2000, giusto in tempo per accompagnare la stagione da MVP di Iverson e l’imprevedibile corsa alle Finals della truppa di coach Larry Brown. Nel biennio 2007-2009, quando “The Answer” aveva ormai lasciato Philadelphia, le divise bianconere vennero ulteriormente modificate, per essere poi abbandonate del tutto in favore di un ritorno al tradizionale schema di colori bianco-rosso-blu.

CITY EDITION

Che il progetto City Edition fosse prossimo al capolinea, lo avevamo intuito da tempo. Il marasma di look dimenticabili visto negli ultimi anni, capace di nascondere per bene le poche proposte interessanti, ha dimostrato quanto sia difficile progettare qualcosa di originale, credibile ed efficace ogni singola stagione. Giunte al nono anno dell’esperimento, Nike e NBA si trovano ad ammettere una resa incondizionata, tentando comunque di mascherarla con l’espressione “City Edition Remix”. Questo è il claim pubblicato dal profilo ufficiale della NBA su X: “È ora di RINNOVARE il vostro amore per le uniformi NBA. È ora di RICONNETTERVI con le vostre uniformi preferite. È ora di REIMMAGINARE come le vostre uniformi preferite potrebbero diventare. […] Let the RE-MIX begin”. Traduzione per i meno appassionati di slogan: “Abbiamo finito le idee, quindi vi riproponiamo delle vecchie City Edition, e non necessariamente le più belle. Se proprio ci rimane un barlume di creatività, cambiamo i colori di qualche divisa, altrimenti la lasciamo esattamente com’era prima”. Per essere pienamente solidale allo sforzo mostrato dai due brand, non mi prodigherò in inutili dettagli su concetti grafici già proposti (e nemmeno sulle ridicole motivazioni esposte per i nuovi design), per cui vi rimanderò di volta in volta al concept originale, sottolineando al massimo le variazioni di colore. Ecco tutte le City Edition che verranno indossate durante la stagione 2025/26. Per usare le parole della stessa NBA, forse è veramente ora di REIMMAGINARE qualcosa…