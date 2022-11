Dopo aver passato in rassegna le maglie della Serie A 2022-2023, scendiamo nella serie cadetta per mostrarvi tutti i colori del “campionato degli italiani”.

La Serie B 2022-2023 è iniziata il 12 agosto e si concluderà il prossimo 19 maggio, non è prevista l’interruzione durante la disputa dei Mondiali in Qatar. Fa il suo esordio in B il Sudtirol, promosso dalla Serie C insieme a Bari, Modena e Palermo. Dalla massima serie sono invece retrocessi il Cagliari, il Genoa e il Venezia.

Maglie Ascoli 2022-2023 – Nike

Sono quattro le divise per l’Ascoli firmato Nike (tramite GG Teamwear): la classica bianconera a righe verticali e tre maglie con il medesimo template nei colori blu, nero e bianco.

Maglie Bari 2022-2023 – Kappa

Anche il Bari si è presentato al via con quattro maglie marchiate Kappa. Sulla divisa casalinga spicca il colletto rosso a polo, in trasferta abbiamo una serie di rombi tono su tono. La terza è caratterizzata dalla grafica che rievoca piazza San Nicola, mentre la quarta bianco-blu omaggia la Liberty Bari della stagione 1922-23.

Maglie Benevento 2022-2023 – Nike

Seconda annata per Nike e GG Teamwear sulle maglie del Benevento e seconda stagione senza le righe verticali giallorosse, al loro posto una fantasia tigrata “che tende verso una luce nuova”. In trasferta troviamo il guerriero sannita disegnato sul fianco destro, mentre la terza nera e oro si distingue per la scritta “More than yellow and red”.

Maglie Brescia 2022-2023 – Kappa

A grande richiesta sulla maglia del Brescia torna una ‘V’ più marcata e senza lo sponsor a coprirla, la versione dello scorso anno è invece presente sulla divisa away. Richiami al passato anche per la terza maglia rossa.

Maglie Cagliari 2022-2023 – Eye Sport

Le nuove maglie del Cagliari 2022-2023 parlano sardo al 100%, a vestire i rossoblù è infatti il marchio locale Eye Sport. In casa abbiamo la classica maglia rossoblù a quarti, accompagnata dalla divisa bianca away che si distingue per la trama sullo sfondo con la scritta “Cagliari Calcio” in verticale. La terza invece riprende i colori del marchio registrato Sardegna: giallo, blu, arancione e verde.

Maglie Cittadella 2022-2023 – Erreà

Cambio di sponsor tecnico per il Cittadella, ora griffato Erreà. Il brand emiliano propone una prima maglia granata con la grafica della cinta muraria della città. Divisa da trasferta gialla con motivi architettonici sullo sfondo e terza bianca con una serie di “graffi” blu e azzurri.

Maglie Como 2022-2023 – Erreà

È un dipinto nel tessuto la nuova maglia del Como che vedremo anche nel 2023-2024 come dichiarato dal club. Un disegno che unisce le diverse sfumature dell’acqua, un omaggio al celebre lago di Como. Un pattern simile, ma meno marcato, decora anche la seconda maglia.

Maglie Cosenza 2022-2023 – Nike

Il binomio Nike-Linea Oro Sport sbarca a Cosenza con un trittico di maglie. La tenuta casalinga è rossoblù con una riga dorata a dividere le tinte dei Lupi, in trasferta abbiamo una maglia bianca con una banda rossoblù verticale. La terza è semplicemente verde.

Maglie Frosinone 2022-2023 – Zeus

Prosegue per il quinto anno consecutivo la partnership fra Zeus e Frosinone. La collezione 2022-2023 dei ciociari prevede una prima maglia gialla con maniche azzurre, la seconda divisa bianca con fregi gialli e azzurri e una terza casacca tinta di verde petrolio.

Maglie Genoa 2022-2023 – Castore

Si è fatto attendere il debutto di Castore sulle maglie del Genoa. La divisa casalinga non poteva che essere tradizionale nei colori rosso e blu portato con orgoglio da oltre cento anni. Sulla maglia da trasferta bianca i colori sociali sono protagonisti sulla fascia diagonale, la terza divisa mostra un pattern che dovrebbe richiamare l’architettura dello stadio Ferraris.

Maglie Modena 2022-2023 – New Balance

Cambio di sponsor tecnico e di logo per il Modena, da quest’anno griffato New Balance. Un debutto senza eccessi per il marchio di Boston che ha proposto due maglie minimaliste con il girocollo in contrasto: gialla in casa e blu in trasferta.

Maglie Palermo 2022-2023 – Kappa

Passato e futuro si fondono sulle maglie del Palermo disegnate da Kappa. In casa torna il classico rosa con un colletto a polo retrò accompagnato dai laccetti. La seconda maglia omaggia gli anni ’70 richiamando il design a “bretelle”, infine la terza celebra le figure e i simboli della Patrona di Palermo, Santa Rosalia.

Maglie Parma 2022-2023 – Erreà

Fulmini e saette per le nuove maglie del Parma che riparte alla conquista della massima serie. Il tema scelto da Erreà coinvolge tutte le divise: la classica crociata, quella a righe gialloblù orizzontali e l’esuberante casacca blu e fucsia.

Maglie Perugia 2022-2023 – FG Sport

Sono quattro le divise del Perugia sfornate da FG Sport, la divisione sportiva di Frankie Garage. Su tutte spicca lo speciale pattern con i simboli dei cinque rioni di Perugia insieme al Grifo.

Maglie Pisa 2022-2023 – Adidas

Il matrimonio fra Pisa e Adidas prosegue, le nuove divise che si affiancano alla tradizionale nerazzurra prendono ispirazione nei colori al celebre Gioco del Ponte, la manifestazione storica che si svolge ogni anno in città fra le Parti di Mezzogiorno e Tramontana.

Maglie Reggina 2022-2023 – Givova

La Reggina di Pippo Inzaghi sfoggia le divise del nuovo sponsor tecnico Givova. Tinta amaranto in casa, in trasferta il pezzo forte è la ‘V’ disegnata sul petto.

Maglie Spal 2022-2023 – Macron

Macron ha realizzato una maglia casalinga con le tradizionali righe biancazzurre che al centro sono più spesse, al loro interno è stampato il nome completo del club: Società Polisportiva Ars et Labor. La casacca da trasferta presenta una fantasia geometrica ispirata al Palazza dei Diamanti di Ferrara. La terza, colorata di blu elettrico, mostra una porzione della mappa della città con al centro lo stadio Paolo Mazza.

Maglie Sudtirol 2022-2023 – Mizuno

Una maglia home sobria e soprattutto storica quella del Sudtirol firmata Mizuno, per il club del Trentino Alto-Adige si tratta infatti dell’esordio in Serie B. Colore bianco e inserti rossoneri come il sottile palo centrale e i bordi di maniche e colletto. In trasferta si osa con un viola scuro e un pattern a righe bianche e rosse.

Maglie Ternana 2022-2023 – Macron

Prosegue la collaborazione fra Ternana e Macron, la nuova maglia delle Fere è fedele alla tradizione con le sue righe verticali rosse e verdi, le quali celano un “segreto” tono su tono. La divisa away si caratterizza per il disegno di due ali con i colori del club, infine la terza è nera con una fascia al centro in cui risaltano gli striscioni simbolo del tifo organizzato.

Maglie Venezia 2022-2023 – Kappa

Cambio di look per il Venezia che ha svelato il nuovo logo ufficiale. La nuova maglia casalinga, ideata in collaborazione con lo studio di design Bureau Borsche e con lo sponsor tecnico Kappa, è nera con inserti arancioverdi su colletto, maniche e fianchi.

Kit away in bianco con righe verdi e arancioni, terza divisa più particolare nel suo colore oro con finiture nere.

Sponsor tecnici Serie B 2022-2023

Sono 11 i marchi rappresentati sulle maglie della Serie B 2022-2023. In testa troviamo Kappa con quattro squadre (Bari, Brescia, Palermo e Venezia), seguita a ruota da Erreà (Cittadella, Como, Parma) e Nike (Ascoli, Benevento, Cosenza) che vestono tre club. Subito dietro abbiamo Macron con due club (Spal e Ternana), poi una sfilza di brand con una sola sponsorizzazione all’attivo: Adidas (Pisa), l’esordiente Castore (Genoa), Eye Sport (Cagliari), FG Sport (Perugia), Givova (Reggina), Mizuno (Sudtirol), New Balance (Modena) e Zeus (Frosinone).